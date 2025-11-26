 Resultado Alajuelense-Xelajú, Final ida Copa Centroamericana
Deportes

Xelajú resiste el asedio y saca un valioso empate ante Alajuelense

Alajuelense y Xela empataron en una final de ida vibrante. Con el 1-1, todo queda abierto para el partido de vuelta que se llevará a cabo la próxima semana en el Estadio Cementos Progreso.

Compartir:
Partido entre Alajuelense vs. Xelajú MC - Xelajú MC
Partido entre Alajuelense vs. Xelajú MC / FOTO: Xelajú MC

Este miércoles 26 de noviembre de 2025, en el estadio Alejandro Morera Soto, se vivió una apasionante final de ida de la Copa Centroamericana entre Alajuelense y Xelajú MC, que concluyó con un empate 1-1. Desde el pitazo inicial, los manudos impusieron un ritmo ofensivo, buscando desequilibrar la balanza rápidamente. A pesar de ese empuje constante, el primer tiempo terminó igualado, gracias a una actuación magistral del portero quetzalteco.

Durante la primera parte, Alajuelense generó ocasiones claras y remató con autoridad; incluso estrelló un penal. Sin embargo, Rubén Darío Silva, guardameta de Xelajú, se vistió de héroe: primero atajó el disparo de Joel Campbell al minuto 13, y luego contuvo otro penal potente de Celso Borges al minuto 30. Con esas atajadas los guatemaltecos resistieron el ímpetu local y lograron mantener el empate hasta el descanso, clavando un ánimo que inspiraría su remontada.

Xelajú sale con vida de Costa Rica

En la segunda mitad, Xelajú respondió con decisión. Al minuto 51, una mano dentro del área de Guillermo Villalobos generó un nuevo penal a favor de los visitantes. Jesús López tomó la responsabilidad, ejecutó con serenidad y puso el 1-0 en el marcador. La alegría en las gradas visitantes no duraría mucho: Alajuelense apretó líneas, retomó el control del balón y, al minuto 67, encontró la igualdad a través de un certero remate dentro del área de Ronaldo Cisneros. Así, la final se niveló nuevamente.

Con ese marcador 1-1 culminó el duelo de ida. Aunque ninguno de los dos pudo aprovechar completamente su localía, el empate deja abierta la definición para la revancha: la final de vuelta se disputará el miércoles 3 de diciembre en el Estadio Cementos Progreso de la capital guatemalteca.

Por la regla de goles de visita, anotar en condición de local o visitante tendrá un valor decisivo, por lo que ambos equipos saldrán con todo en busca del título.

Foto embed
Celebración de Xelajú MC en la Copa Centroamericana - Concacaf

En Portada

Ministro de Gobernación: Estamos empezando a retomar el control de los centros penalest
Nacionales

Ministro de Gobernación: "Estamos empezando a retomar el control de los centros penales"

05:40 PM, Nov 26
Xelajú resiste el asedio y saca un valioso empate ante Alajuelenset
Deportes

Xelajú resiste el asedio y saca un valioso empate ante Alajuelense

09:59 PM, Nov 26
Federación de Fútbol suspende provisionalmente a Saúl Sagastumet
Deportes

Federación de Fútbol suspende provisionalmente a Saúl Sagastume

05:22 PM, Nov 26
Presidencia se pronuncia por resolución de la Corte de Constitucionalidad t
Nacionales

Presidencia se pronuncia por resolución de la Corte de Constitucionalidad

09:20 PM, Nov 26

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadFutbol GuatemaltecoCorrupciónEE.UU.PNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos