Resultado Alajuelense-Xelajú, Final ida Copa Centroamericana

Este miércoles 26 de noviembre de 2025, en el estadio Alejandro Morera Soto, se vivió una apasionante final de ida de la Copa Centroamericana entre Alajuelense y Xelajú MC, que concluyó con un empate 1-1. Desde el pitazo inicial, los manudos impusieron un ritmo ofensivo, buscando desequilibrar la balanza rápidamente. A pesar de ese empuje constante, el primer tiempo terminó igualado, gracias a una actuación magistral del portero quetzalteco.
Durante la primera parte, Alajuelense generó ocasiones claras y remató con autoridad; incluso estrelló un penal. Sin embargo, Rubén Darío Silva, guardameta de Xelajú, se vistió de héroe: primero atajó el disparo de Joel Campbell al minuto 13, y luego contuvo otro penal potente de Celso Borges al minuto 30. Con esas atajadas los guatemaltecos resistieron el ímpetu local y lograron mantener el empate hasta el descanso, clavando un ánimo que inspiraría su remontada.
Xelajú sale con vida de Costa Rica
En la segunda mitad, Xelajú respondió con decisión. Al minuto 51, una mano dentro del área de Guillermo Villalobos generó un nuevo penal a favor de los visitantes. Jesús López tomó la responsabilidad, ejecutó con serenidad y puso el 1-0 en el marcador. La alegría en las gradas visitantes no duraría mucho: Alajuelense apretó líneas, retomó el control del balón y, al minuto 67, encontró la igualdad a través de un certero remate dentro del área de Ronaldo Cisneros. Así, la final se niveló nuevamente.
Con ese marcador 1-1 culminó el duelo de ida. Aunque ninguno de los dos pudo aprovechar completamente su localía, el empate deja abierta la definición para la revancha: la final de vuelta se disputará el miércoles 3 de diciembre en el Estadio Cementos Progreso de la capital guatemalteca.
Por la regla de goles de visita, anotar en condición de local o visitante tendrá un valor decisivo, por lo que ambos equipos saldrán con todo en busca del título.