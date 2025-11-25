 Previa Alajuelense vs. Xelajú - Final Copa Centroamericana
Deportes

Alajuelense vs. Xelajú: una final inédita que promete emociones

Este miércoles inicia la batalla por la Copa Centroamericana, Xelajú visita a Alajuelense en el primer capítulo de una final histórica para el equipo quetzalteco.

Compartir:
Xelajú, finalista de la Copa Centroamericana - EFE
Xelajú, finalista de la Copa Centroamericana / FOTO: Agencia EFE

La final de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 promete ser un acontecimiento histórico para el fútbol de la región, especialmente para Xelajú MC. El conjunto quetzalteco se convertirá en el primer club guatemalteco en disputar este título —distinto a la extinta Liga Concacaf, conquistada por Comunicaciones en 2021— cuando enfrente al bicampeón LD Alajuelense el 26 de noviembre y el 3 de diciembre. La serie no solo representa la posibilidad de un primer trofeo internacional para los "Chivos", sino también la culminación de una campaña en la que el equipo ha sabido superar obstáculos y creer en su propio potencial.

El técnico Amarini Villatoro, arquitecto de este recorrido, no ocultó la emoción que envuelve la cita. "Es un sueño hecho realidad, tanto a nivel personal como para Xela como institución, estar en esta final", afirmó en declaraciones a Concacaf.com. Consciente de la envergadura del rival, el entrenador reconoce la dificultad del reto, pero mantiene intacta la ilusión: "Sabemos que no somos los favoritos, enfrentamos al bicampeón centroamericano, pero una final es una final. Son 180 minutos en los que podemos creer, podemos soñar con esa primera conquista internacional".

Xelajú busca su primer título internacional

El camino de Xelajú hacia la final ha sido tan exigente como meritorio. El equipo inició su participación con un sólido segundo lugar en el Grupo D gracias a un registro de 3-0-1, resultado que le abrió las puertas a la fase de eliminación directa. En Cuartos de Final superó 3-2 en el global al Sporting San Miguelito de Panamá, y posteriormente dejó en el camino al Real España de Honduras en una dramática tanda de penales, imponiéndose 2-1 tras un empate global de 2-2. La mezcla de orden, entrega y determinación ha sido el sello del equipo a lo largo del torneo.

Villatoro también recurrirá a su experiencia acumulada dirigiendo clubes de la región —incluidos cuatro títulos de liga en Guatemala—, además de su paso por la selección guatemalteca. Sobre su rival, el estratega no escatima elogios: "Creo que son un rival difícil. Son un equipo muy compacto, muy completo y muy bien dirigido". Tampoco minimiza la magnitud del desafío: "Por algo han ganado la mayor cantidad de títulos en Centroamérica en los últimos tiempos. No será fácil, pero cualquier cosa puede pasar en la cancha. Debemos estar concentrados, jugar partidos casi perfectos para poder competir e intentar ganar el título. Va a ser una gran final".

La serie final abrirá el 26 de noviembre en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela, donde Alajuelense buscará reafirmar su jerarquía ante su público. El desenlace será el 3 de diciembre en el Estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala, escenario en el que Xelajú aspira a escribir la página más gloriosa de su historia. Allí, ante su afición, sueñan con levantar una copa que marcaría un antes y un después para el club y para el fútbol guatemalteco.

Foto embed
Afición de Xelajú MC en el Estadio Cementos Progreso - Xelajú MC

En Portada

Sistema Penitenciario activa protocolos por reo no hallado en cárcel de Escuintlat
Nacionales

Sistema Penitenciario activa protocolos por reo no hallado en cárcel de Escuintla

03:12 PM, Nov 25
El Chelsea golea al Barcelona en Stamford Bridget
Deportes

El Chelsea golea al Barcelona en Stamford Bridge

03:52 PM, Nov 25
Arévalo reitera su compromiso de combatir la violencia contra las mujerest
Nacionales

Arévalo reitera su compromiso de combatir la violencia contra las mujeres

04:21 PM, Nov 25
Emiten orden de arresto contra Anne Jakkaphong, copropietaria de Miss Universo, por fraudet
Farándula

Emiten orden de arresto contra Anne Jakkaphong, copropietaria de Miss Universo, por fraude

04:34 PM, Nov 25

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalCorrupciónSeguridadEstados UnidosPNCSelección NacionalFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos