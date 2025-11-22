Amarini Villatoro respalda continuidad de Luis Fernando Tena

El nombre de Amarini Villatoro ha vuelto a ocupar un lugar central en las conversaciones futboleras del país. Tras la eliminación de Guatemala del camino mundialista bajo la dirección de Luis Fernando Tena, numerosos aficionados han expresado en redes sociales su deseo de ver nuevamente al estratega guatemalteco al frente del combinado nacional. Sin embargo, el propio técnico ha dejado claro que, al menos por ahora, no es una posibilidad que contemple.
Después del encuentro de Xelajú MC ante Cobán Imperial, Villatoro atendió a los medios en conferencia de prensa y habló sin rodeos sobre el tema. "A mí no me interesa la selección en este momento. Gracias a la gente que confía en mí, pero por el momento no me interesa", afirmó. Explicó que actualmente disfruta vivir el fútbol de manera cotidiana, algo que extrañó durante su anterior etapa como seleccionador: "Prefiero vivir el día a día, al menos en la edad que tengo ahorita. Soy de estar en el entreno diario; extrañé eso en los años que estuve en la selección, aunque fue una experiencia linda".
Amarini Villatoro pide que se respete el proceso de Luis Fernando Tena
No obstante, el entrenador de los chivos dejó abierta la posibilidad de un eventual regreso más adelante, dependiendo de su evolución profesional y personal. "Puede ser que más adelante, en un ciclo de madurez diferente, vuelva, pero ahorita me moriría sin el día a día", comentó, sugiriendo que su decisión actual no es definitiva.
Villatoro también reveló sus prioridades inmediatas: consolidar su proyecto con Xelajú MC y buscar oportunidades en el extranjero en el futuro. "Mi idea es seguir acá hasta que me quieran tener y poder volver a dirigir fuera del país si Dios me lo permite. Por el momento, volver a selección no es el momento adecuado", señaló con claridad.
Para finalizar, defendió la continuidad del actual seleccionador. "El proceso debe continuar con el profe Tena. Con él se han hecho más cosas buenas que malas. Hay cosas que corregir, pero no hay que partir el pastel antes de tiempo; pecamos de triunfalismo", sentenció.