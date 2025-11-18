Conferencia de prensa de Luis Fernando Tena vs. Surinam

La selección de Guatemala culminó su participación en la fase de grupos de las eliminatorias de la Concacaf con una victoria por 3-1 sobre Surinam, un resultado que confirmó el buen cierre del equipo de Luis Fernando Tena, pero que no bastó para alcanzar el objetivo mundialista. Los tantos de Darwin Lom, Olger Escobar y Óscar Santis consolidaron la superioridad chapina, mientras que un autogol de Nicolás Samayoa dejó a Surinam con la opción del repechaje intercontinental, combinación que se definió tras la victoria simultánea de Panamá.
En conferencia de prensa, Tena comenzó destacando la diferencia en el rendimiento del equipo en los últimos partidos: "En los partidos ante Panamá y Surinam todo cambió mucho, todo fue muy distinto, hoy fue evidente que ganamos con mucha justicia". El técnico defendió el planteamiento utilizado frente a Panamá al afirmar: "Sigo pensando que el partido ante Panamá fue un planteamiento correcto, las estadísticas lo avalan, son muchas cosas que hay que analizar, pero sí tenemos la sensación de que pudimos haber hecho algo mejor en esta Eliminatoria, creemos que pudimos haber hecho algo más, al menos la repesca".
¿Qué viene para Luis Fernando Tena?
Tena reconoció que desea continuar al frente de la selección: "Lo repito, yo quiero continuar aquí, es inevitable pensar en el futuro y seguir soñando otra vez". Posteriormente agradeció la actitud del plantel y defendió a los jugadores que han sido señalados por la afición: "Yo le agradecí a los jugadores poder trabajar con ellos, se gana o se pierde pero siempre dejan todos, jalan todos parejo pese al rival, no ponen caras largas aunque no jueguen. Sobre Hagen no entiendo los abucheos, a veces la afición la agarra contra los jugadores, contra ‘Chema’ la agarraron en Panamá, la afición la agarra contra algunos jugadores".
Al analizar en qué momento se escapó la posibilidad del boleto directo, Tena fue claro: "El balance es que se pudo haber hecho algo más ante El Salvador, ahí teníamos que haber ganado y ese fue el partido que nos terminó condicionando, ese fue nuestro mayor pecado, no ganarle a El Salvador en el Estadio Cementos Progreso". También reafirmó su confianza en el proceso y en el crecimiento del grupo: "Todos vamos mejorando y madurando. Hemos tenido un buen proceso, tenemos un equipo fuerte y podemos tener un equipo más fuerte para la próxima Eliminatoria. En caso de que yo me quede acá, que es mi intención y deseo, el cuerpo técnico seguiría siendo el mismo, no tendríamos por qué cambiarlo".
Respecto a su continuidad, el entrenador reveló conversaciones previas con la dirigencia: "El Ing. Paiz me dijo hace unas tres semanas que su intención era que siguiera pasara lo que pasara, pero entiendo que las cosas pueden cambiar día a día, partido a partido y vemos lo que va pasando".
Finalmente, miró al futuro con optimismo y destacó la importancia de las fuerzas básicas: "Hemos ido mejorando a pesar de las circunstancias, hemos mejorado las condiciones, la Federación siempre nos ha apoyado, han ido surgiendo jugadores que es lo importante, tenemos a Matt Evans, Olger Escobar y Quimi Ordóñez, tengo optimismo en cuanto al futuro de la selección guatemalteca". Agregó que la base del crecimiento estará en trabajar con las categorías menores: "Tenemos que enfocarnos en la sub-17, sub-20 y sub-23, tenemos que darles fogueo para que lleguen bien a la selección mayor, queremos apoyarlos en recursos".