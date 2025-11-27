 Detenidos guatemaltecos retornados de EE.UU.
Nacionales

Detienen a guatemaltecos retornados de EE. UU. señalados de varios delitos

Los connacionales fueron detenidos en las oficinas del Instituto Guatemalteco de Migración, al momento de ingresar al país.

Cuatro guatemaltecos retornados fueron detenidos el jueves 27 de noviembre de 2025., PNC
Cuatro guatemaltecos retornados fueron detenidos el jueves 27 de noviembre de 2025. / FOTO: PNC

Cuatro guatemaltecos que fueron retornados al país procedentes de los Estados Unidos fueron capturados en horas de la mañana de este jueves, 27 de noviembre, por estar señalados de diferentes delitos, incluidos robo agravado, falsedad material, falsedad ideológica y negación de asistencia económica.

Las fuerzas de seguridad detallaron que las aprehensiones se ejecutaron en las oficinas del Instituto Guatemalteco de Migración, ubicadas en la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), zona 13 de la Ciudad de Guatemala.

"Investigadores de la fuerza de tarea SAFE/DEIC capturaron a cuatro deportados tras su arribo en un vuelo proveniente de Estados Unidos, luego de ser expulsados tras permanecer de manera irregular en aquel país", indicó un portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC).

Los detenidos

Según la información compartida por la PNC, las personas detenidas al momento de su ingreso al país son:

  • Hombre de 25 años, señalado de robo agravado en grado de tentativa. La orden de captura en su contra fue emitida el 19 de agosto de 2021 por un juzgado de Guatemala
  • Hombre de 45 años, por falsedad material y falsedad ideológica, a solicitud de un juzgado de Quiché, el 12 de septiembre de 2025.
  • Hombre de 42 años, por negación de asistencia económica, requerido por un juzgado de Quiché, desde el 26 de agosto de 2019.
  • Hombre de 31 años, por deserción agravada, a solicitud de un juzgado de Guatemala de fecha 5 de enero de 2018.

Más de 400 retornados detenidos en Guatemala

En lo que va del año han ingresado al país 49 mil 739 personas deportadas de Estados Unidos, de cuales han sido capturados 441 por diferentes delitos, incluidos homicidio, asesinato, femicidio, extorsión, violación, robo, hurto y violencia contra la mujer, entre otros. 

Las autoridades destacaron que esto es resultado de la Alianza de Seguridad Policial contra fugitivos SAFE.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

