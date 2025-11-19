 Cristiano agradece a Trump tras su visita a la Casa Blanca
Cristiano Ronaldo agradece a Donald Trump tras su visita a la Casa Blanca

"Gracias Sr. Presidente por su invitación", publicó Cristiano Ronaldo, destacando su voluntad de inspirar a jóvenes para construir un futuro "definido por coraje y responsabilidad".

Visita de Cristiano Ronaldo a Washington donde convivió con Donald Trump - instagram @cristiano
Visita de Cristiano Ronaldo a Washington donde convivió con Donald Trump / FOTO: instagram @cristiano

La visita del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salmán, a Estados Unidos dejó como una de sus imágenes más llamativas la presencia de Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca. El capitán de la selección portuguesa y jugador del Al-Nassr asistió a una cena oficial como parte de la delegación saudí recibida por el presidente estadounidense, Donald Trump. La aparición del astro del fútbol en un acto diplomático de alto nivel generó atención inmediata tanto entre los asistentes como en los medios internacionales.

Durante su discurso de bienvenida, Trump destacó la presencia del futbolista portugués y mencionó el entusiasmo de su hijo por conocerlo. Según comentó el presidente, Barron "estaba emocionado por conocer a Cristiano Ronaldo en persona". Asimismo, Trump elogió al príncipe heredero saudí, a quien calificó como "un verdadero socio para la paz y la prosperidad" en el mundo y para la estabilidad en Medio Oriente. Sus palabras reforzaron la importancia estratégica que Estados Unidos otorga a la relación con Arabia Saudí, combinando diplomacia con un momento de interés mediático gracias a la figura del deportista.

El mensaje de Cristiano Ronaldo a Donald Trump

Un día después del evento, Cristiano Ronaldo compartió un mensaje público dirigido al presidente Trump, expresando gratitud por la invitación y por el trato recibido. El delantero escribió: "Gracias Sr. Presidente por su invitación y por la cálida bienvenida que usted y la primera dama me dio a mí y a mi futura esposa, Georgina Rodríguez. Cada uno de nosotros tiene algo significativo que dar, y estoy listo para hacer mi parte mientras inspiramos nuevas generaciones para construir un futuro definido por coraje, responsabilidad y paz duradera". Su declaración reflejó un tono conciliador y enfocado en la inspiración colectiva.

Con este mensaje, Cristiano Ronaldo reafirmó su rol como una figura influyente más allá del ámbito deportivo. Su participación en una cena oficial en la Casa Blanca y sus palabras posteriores fueron interpretadas como un gesto de apertura hacia iniciativas globales que combinan deporte, diplomacia e impacto social. Más que una simple aparición protocolaria, el intercambio entre Ronaldo y Trump resaltó la capacidad del deporte para atravesar fronteras políticas y sumarse a conversaciones sobre cooperación y futuro compartido.

