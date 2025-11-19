 La selfie de Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca
Deportes

La selfie de Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca que se hizo viral

La Casa Blanca también publicó las primeras imágenes de Cristiano Ronaldo junto a Trump.

Cristiano Ronaldo camina junto a Trump en la Casa Blanca., Captura de pantalla video Casa Blanca..
Cristiano Ronaldo camina junto a Trump en la Casa Blanca. / FOTO: Captura de pantalla video Casa Blanca..

Cristiano Ronaldo, capitán de la selección portuguesa y estrella del Al-Nassr de Arabia Saudí, se convirtió en protagonista de un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales durante su visita a la Casa Blanca el pasado martes. El futbolista asistió a una cena junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de la delegación que acompaña al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, en su visita oficial a territorio estadounidense.

La Casa Blanca también publicó las primeras imágenes de Cristiano Ronaldo junto a Trump, donde se les ve caminando y sonriendo durante el evento. En la publicación se lee: "Two GOATS. CR7 x 45/47", haciendo referencia al encuentro de dos figuras consideradas entre los mejores en sus respectivos campos.

El momento que acaparó la atención fue una selfie tomada por el propio Ronaldo, en la que aparece rodeado de varias figuras influyentes del ámbito político y empresarial. La imagen fue publicada por el inversor David Sacks en sus redes sociales bajo el título "Gran noche" y se volvió rápidamente viral.

En la fotografía, CR7 posa junto a su prometida, Georgina Rodríguez, al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al magnate Elon Musk, al secretario de Comercio estadounidense Howard Lutnick, y al propio David Sacks, entre otros. La instantánea refleja el carácter social y diplomático del evento, y la capacidad del futbolista para generar atención mediática incluso en un contexto político.

Trump destaca la presencia de Cristiano Ronaldo

Durante su discurso de bienvenida, Donald Trump destacó la presencia de Cristiano Ronaldo, mencionando que su hijo, Barron, estaba emocionado por conocer al astro portugués en persona.

Mi hijo es un gran admirador de Cristiano Ronaldo... Barron tuvo la oportunidad de conocerlo y creo que ahora respeta un poco más a su padre", bromeó el mandatario ante los invitados.

Aunque Ronaldo no intervino durante el discurso, fue uno de los protagonistas destacados de la cena, ubicado en los primeros asientos del Salón Este de la Casa Blanca, en un lugar reservado para las personalidades más relevantes del encuentro.

Salen a la luz las primeras imágenes del encuentro entre Cristiano Ronaldo y Donald Trump en la Casa Blanca

“Mi hijo es un gran admirador de Cristiano Ronaldo... Barron tuvo la oportunidad de conocerlo y creo que ahora respeta un poco más a su padre”, dijo el mandatario ante los presentes.

La selfie, además de captar la atención de los medios internacionales, refleja la intersección entre deporte, política y negocios, y cómo figuras del futbol pueden convertirse en protagonistas incluso fuera del campo de juego.

