MP profundiza investigación por aumento en precios de combustibles

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía de Delitos Económicos, dio a concoer este lunes 11 de mayo que continúa con las diligencias de investigación derivadas de las denuncias recibidas por el incremento en el precio de los combustibles.
El Departamento de Información y Prensa del ente investigador detalló que, como parte de las acciones desarrolladas, los equipos fiscales requirieron información contable y registros financieros a distintas estaciones de servicio señaladas en las denuncias.
De acuerdo con la oficina, hasta la fecha 60 establecimientos han cumplido con remitir la documentación solicitada, mientras que 19 estaciones aún tienen pendiente la entrega de dicha información.
La documentación recibida es sometida a un análisis técnico y financiero por parte del Departamento de Análisis Financiero de la Dirección de Análisis Criminal (DAC), con el objetivo de establecer el comportamiento de los precios de venta de los combustibles.
Según la Fiscalía, las investigaciones buscan identificar posibles brechas entre el costo de adquisición del producto y el precio final ofrecido a los consumidores, así como otros aspectos de interés que permitan determinar si existieron irregularidades en el incremento reportado.