Aumentan denuncias por precios de combustibles: Diaco presenta 37 casos más

El Ministerio de Economía, por medio de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), informó este martes 17 de marzo que fueron presentadas 37 nuevas denuncias ante el Ministerio Público (MP) por posible especulación en la venta de combustibles.
De acuerdo con la información compartida por la cartera, 32 de los casos fueron presentadas por sedes departamentales, cuatro por las sedes de Mixco y Villa Nueva, y una en la Ciudad de Guatemala.
De esta manera, suman 79 casos de alzas injustificadas en los precios de la gasolina y el diésel que han sido reportados por las autoridades. Los mismos han sido detectados en las verificaciones realizadas en el marco de la Operación Centinela.