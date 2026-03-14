DIACO presenta 42 denuncias por especulación en combustibles

La Dirección de Atención al Consumidor (DIACO) informó este sábado 14 de marzo de 2026 que presentó 42 denuncias ante el Ministerio Público, por posibles casos de especulación en la venta de combustibles. La entidad argumentó que estas acciones se realizaron como parte de la verificación realizada en el marco del Plan Centinela.
La DIACO explicó que el Plan Centinela contempló un operativo para vigilar los costos de los combustibles en varias estaciones de servicio a nivel nacional.
En una breve publicación, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) explicó que el precio de los combustibles se compone de varios factores y, en el caso de la gasolina superior, el 69.48% corresponde a costos de importación.
Asimismo, el MEM indicó que el 23.32% de los costos corresponde a impuestos sobre Distribución de Petróleo e IVA, y el 6.7% restante corresponde a costos de flete terrestre y margen del expendedor.
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