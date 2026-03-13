DGAC reitera restricción de vuelo de drones durante Semana Santa

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) recordó este viernes 13 de marzo, la normativa para uso de drones, con el objetivo de proteger la seguridad de la población, espacio aéreo y el orden durante las actividades religiosas y turísticas en el país, durante la Semana Santa.
Aeronáutica recordó que de conformidad con lo establecido en la Directiva Operacional DO-004-2025, numeral 9.2, se encuentra restringido realizar operaciones de drones sobre diversas áreas consideradas sensibles o de seguridad.
Entre ellas se incluyen instituciones gubernamentales, embajadas, bases y edificios militares, hospitales públicos y privados (con excepción de hospitales veterinarios), centros penitenciarios, helipuertos aprobados por la DGAC, puertos marítimos, aduanas y áreas donde se desarrollen eventos públicos o privados con más de 100 personas.
Las autoridades también enfatizaron sobre el sobrevuelo de drones en zonas restringidas como el Palacio Nacional de la Cultura, uno de los puntos más concurridos durante las actividades religiosas de la Semana Santa.
Sin embargo, si es posible hacerlo en áreas aledañas, siempre y cuando se respete la altura permitida y se tengan los permisos de la DGAC.
Aeronáutica indicó que para el vuelo de drones nacionales es necesario tramitar un permiso especial que se debe solicitar con 10 días de anticipación, mientras tanto para los turistas es necesario tramitar la autorización para el ingreso de drones del extranjero y realizar su vuelo en territorio nacional de forma segura.
Para obtener estos permisos es necesario identificar el dron, el operador y el lugar donde lo operará.
Los formularios para la solicitud de autorización de vuelo se puede obtener en el siguiente enlace: https://www.dgac.gob.gt/dvso/drones/. Se debe verificar que el trámite sea de acuerdo a la situación de cada operador, si es guatemalteco o extranjero.
La DGAC hizo un llamado a los operadores de drones, tanto recreativos como profesionales, a respetar las restricciones establecidas y realizar su trámite de acuerdo a la normativa vigente para el uso de su dron.
Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas, 89.7*