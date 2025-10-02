 Espacio en Guatemala para probar drones en comercial
Tecnología

El primer espacio dentro de un centro comercial en Guatemala para probar drones en vivo

Por primera vez, los amantes de la tecnología pueden vivir la experiencia de volar un dron dentro de un centro comercial.

Compartir:
Dron, Dron
Dron / FOTO: Dron

La experiencia de volar un dron en un entorno seguro ya es posible en un espacio innovador que marca un antes y un después en el mundo de la tecnología.  DJI, líder mundial en drones civiles y soluciones de imagen aérea, abrió su primera tienda con un concepto único que permite a los usuarios probar sus productos en tiempo real.

Ubicada en el tercer nivel de Oakland Place, la nueva DJI Store no solo ofrece la línea completa de productos de la marca, sino que también incorpora un área especialmente diseñada para que los clientes puedan vivir la experiencia de vuelo de los drones.

Esta propuesta convierte a la tienda en la primera dentro de un centro comercial en Guatemala que permite probar drones en vivo, brindando confianza y seguridad a los interesados en adquirir esta tecnología. La tienda fue concebida para ofrecer una experiencia premium: desde la iluminación hasta los acabados en mobiliario y piso, todo está diseñado para reforzar la sensación de innovación y exclusividad.

Uno de los grandes atractivos de este nuevo espacio para los guaemaltecos es la atención al cliente.  Todo el equipo de asesores ha sido certificado directamente por DJI Internacional, lo que garantiza un nivel de conocimiento y asesoría profesional sin precedentes en el mercado local.

Más novedades de los drones

De esta forma, tanto usuarios experimentados como quienes adquieren su primer dron pueden recibir una guía personalizada y confiable. Todos los productos incluyen 12 meses de garantía local, respaldados por técnicos especializados. Los usuarios también pueden acceder al plan Protection Plus+, que extiende la cobertura hasta dos años e incluye reemplazo por daños accidentales.

Con más del 70% de participación en el mercado mundial de drones, DJI refuerza su presencia en Latinoamérica con esta apertura.

Día Internacional del Café: qué dice tu forma de tomarlo sobre tu personalidad

El café es más que una bebida: cada taza encierra tradiciones, cultura y hasta rasgos de personalidad.

Además de atender a su base de clientes existente, la marca busca atraer a creadores de contenido, productores audiovisuales e ingenieros que necesitan soluciones tecnológicas innovadoras.

En Portada

Presidente del Congreso instala mesa para abordar iniciativas en materia de seguridadt
Nacionales

Presidente del Congreso instala mesa para abordar iniciativas en materia de seguridad

04:34 PM, Oct 02
Motorista atropellado en zona 9: Defensa pide junta conciliatoriat
Nacionales

Motorista atropellado en zona 9: Defensa pide junta conciliatoria

03:23 PM, Oct 02
Empresa que remodela estadio Nacional se niega a revelar costost
Deportes

Empresa que remodela estadio Nacional se niega a revelar costos

04:51 PM, Oct 02
Trump declara formalmente un conflicto armado contra los cartelest
Internacionales

Trump declara formalmente un "conflicto armado" contra los carteles

03:11 PM, Oct 02

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridJusticiaSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos