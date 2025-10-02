Espacio en Guatemala para probar drones en comercial

La experiencia de volar un dron en un entorno seguro ya es posible en un espacio innovador que marca un antes y un después en el mundo de la tecnología. DJI, líder mundial en drones civiles y soluciones de imagen aérea, abrió su primera tienda con un concepto único que permite a los usuarios probar sus productos en tiempo real.
Ubicada en el tercer nivel de Oakland Place, la nueva DJI Store no solo ofrece la línea completa de productos de la marca, sino que también incorpora un área especialmente diseñada para que los clientes puedan vivir la experiencia de vuelo de los drones.
Esta propuesta convierte a la tienda en la primera dentro de un centro comercial en Guatemala que permite probar drones en vivo, brindando confianza y seguridad a los interesados en adquirir esta tecnología. La tienda fue concebida para ofrecer una experiencia premium: desde la iluminación hasta los acabados en mobiliario y piso, todo está diseñado para reforzar la sensación de innovación y exclusividad.
Uno de los grandes atractivos de este nuevo espacio para los guaemaltecos es la atención al cliente. Todo el equipo de asesores ha sido certificado directamente por DJI Internacional, lo que garantiza un nivel de conocimiento y asesoría profesional sin precedentes en el mercado local.
Más novedades de los drones
De esta forma, tanto usuarios experimentados como quienes adquieren su primer dron pueden recibir una guía personalizada y confiable. Todos los productos incluyen 12 meses de garantía local, respaldados por técnicos especializados. Los usuarios también pueden acceder al plan Protection Plus+, que extiende la cobertura hasta dos años e incluye reemplazo por daños accidentales.
Con más del 70% de participación en el mercado mundial de drones, DJI refuerza su presencia en Latinoamérica con esta apertura.
Además de atender a su base de clientes existente, la marca busca atraer a creadores de contenido, productores audiovisuales e ingenieros que necesitan soluciones tecnológicas innovadoras.