Cómo Tu Café Habla de Ti

Cada 1 de octubre se conmemora el Día Internacional del Café, una fecha proclamada por la Organización Internacional del Café (OIC) y respaldada por la ONU. El objetivo es rendir homenaje a los productores, trabajadores y a toda la cadena de valor que hace posible que millones de personas en el mundo disfruten de esta bebida cada día.
De hecho, se estima que se consumen más de 1.400 millones de tazas diarias a nivel global, lo que refleja la importancia cultural y social de esta infusión. Más allá de ser un hábito cotidiano, la forma en que se toma el café puede ofrecer pistas sobre la personalidad de cada individuo.
Diferentes estudios y análisis sostienen que los gustos cafeteros no solo responden a una cuestión de sabor, sino que también pueden reflejar rasgos del carácter. Quienes prefieren el café solo suelen ser personas conservadoras, estrictas y pacientes, aunque en ocasiones pueden mostrar rigidez o cambios de humor repentinos.
En cambio, quienes eligen café con leche tienden a ser más generosos y atentos, aunque con frecuencia se preocupan más por los demás que por sí mismos. Los adeptos al café descafeinado con leche vegetal y endulzante son vistos como perfeccionistas, preocupados por la salud y con tendencia a mantener el control, aunque también esconden un costado sensible.
Más personalidades de acuerdo a cómo bebes café
Por otro lado, quienes consumen café instantáneo suelen ser prácticos y relajados, pero con cierta inclinación a posponer tareas. El café frío y las versiones como el frapuccino se relacionan con personalidades espontáneas y sociables.
Mientras que algunos de estos consumidores pueden parecer distantes, en realidad suelen ser personas muy emocionales que disfrutan de la creatividad y la innovación. El tipo de taza o pocillo elegido también ofrece señales. Quienes prefieren un pocillo pequeño suelen valorar lo simple y tienden a evitar complicaciones.
En contraste, los amantes de la taza grande o mug suelen ser generosos, serviciales y con altas expectativas tanto de sí mismos como de su entorno.