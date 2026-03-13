 Postuladora del MP acepta algunos impedimentos presentados contra Porras
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Postuladora del MP acepta algunos impedimentos presentados contra Porras

Consuelo Porras, fue la aspirante que acumuló más tachas, con un total de 33 impedimentos.

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La Comisión de Postulación evalúa los impedimientos presentados contras los aspirantes a fiscal general. , Foto Omar Solís
La Comisión de Postulación evalúa los impedimientos presentados contras los aspirantes a fiscal general. / FOTO: Foto Omar Solís

La comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) evalúa este viernes 13 de marzo los impedimentos presentados contra los aspirantes a fiscal general. 

Durante el proceso se aceptaron los impedimentos en contra de seis candidatos, entre ellos, la actual fiscal general Consuelo Porras.

Tras varias horas de revisión, dicha comisión aceptó para su trámite cinco impedimentos presentados contra Porras y rechazó 20 señalamientos. 

Las tachas admitidas se relacionan con el presunto plagio de una tesis de doctorado, litigio malicioso contra operadores de justicia, falta al acceso de la información pública, criminalización, por debilitar investigaciones penales, y por favorecer a actores señalados de corrupción. 

La aceptación para su trámite, permite analizar la denuncia, además se le da la oportunidad al aspirante de presentar sus pruebas de descargo.

Elección de fiscal general

La actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, fue designada inicialmente en 2018 por el presidente en aquel momento, Jimmy Morales (2016-2020), y ratificada en 2022 por Alejandro Giammattei (2020-2024), por lo que finalizaría su gestión en mayo del presente año al cumplir su período reglamentario de cuatro años.

El nuevo fiscal general será elegido por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, de un listado de seis candidatos, como establece la ley del país.

Dicho listado será determinado por una comisión de postulación, conformada por el presidente del Organismo Judicial, la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país.

La designación en el cargo será a partir del próximo 17 de mayo y tendrá una validez por cuatro años, hasta la misma fecha en 2030.

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Con información de Omar Solís Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7* 

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