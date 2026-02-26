Modifican tabla de gradación para la elección de fiscal general

La comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030, durante una sesión extraordinaria celebrada la tarde de este jueves 26 de febrero, para conocer cuatro acciones de amparo, modificó la tabla de gradación en el que se evalúa la experiencia profesional de los aspirantes a fiscal general.
Luego de la presentación de cinco acciones constitucionales de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), la Comisión de postulación aprobó la modificación a la tabla de gradación, específicamente en el aspecto profesional.
La discusión dio inicio con la propuesta de la presidenta de la Comisión, Claudia Paredes, quien planteó únicamente entrar a conocer los informes circunstanciados solicitados por la CC como parte del proceso de las acciones planteada, esto bajo el argumento que de modificar la tabla degradación cuando ya se conocen los nombres de los candidatos significaría vulnerar el derecho de las personas que no presentaron su expediente porque a su criterio no cumplían con lo solicitado.
Con 12 votos a favor se modificó el apartado profesional y se eliminó la parte que otorgaba dos puntos por cada año de ejercicio profesional a partir del décimo primer año, estableciendo ahora que los dos puntos serán otorgados a partir del primer año de ejercicio.
Crean comisión
La comisión de postulación además aprobó la creación de una mesa técnica integrada por un mínimo de comisionados para que se conozcan acciones futuras planteadas en contra de las decisiones que tome el ente nominador.
La propuesta fue hecha por la presidenta de la comisión Claudia Paredes, con el objetivo de no convocar a todos los comisionados por cuestiones de logística.
La mesa estará integrada por Paredes, la secretaria titular y el secretario suplente, Patricia Gámez y Luis Aragón Solé respectivamente y los comisionados, Jorge Cordón y Luis Ruano.
Elección de fiscal
La actual jefa del MP, Consuelo Porras, fue designada inicialmente en 2018 por el presidente en aquel momento, Jimmy Morales (2016-2020), y ratificada en 2022 por Alejandro Giammattei (2020-2024), por lo que cumplirá en mayo su período reglamentario.
El nuevo fiscal general será elegido por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, de un listado de seis candidatos, como establece la ley del país.
Dicho listado será determinado por una comisión de postulación, conformada por el presidente del Organismo Judicial, la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país.
La designación en el cargo será a partir del próximo 17 de mayo y tendrá una validez por cuatro años, hasta la misma fecha en 2030.
Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas, 89.7 *