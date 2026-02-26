 Señalan deficiencias en evaluación de la postuladora del MP
Nacionales

Señalan deficiencias en instrumentos de evaluación de la postuladora del MP

El Observatorio de Independencia Judicial consideró que es urgente que esa instancia revise nuevamente la tabla de gradación.

Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General, Foto Ángel Oliva
Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General / FOTO: Foto Ángel Oliva

El Observatorio de Independencia Judicial emitió un pronunciamiento este jueves, 26 de febrero, acerca de cómo se desarrolla el proceso de elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030 y señaló deficiencias en los instrumentos de evaluación utilizados por la comisión de postulación.

Según se indicó, la comisión estableció cuatro instrumentos para evaluar los requisitos de capacidad, idoneidad, honradez y honorabilidad que establece la Constitución Política de la república. Además, definió una tabla de gradación con puntajes de 0 a 100 puntos e incluyó pruebas psicométricas, así como una guía de entrevistas, además de definir un período para que la ciudadanía presente objeciones contra los aspirantes.

Sin embargo, consideró que los dos instrumentos que han generado más controversia son la tabla de gradación y la valoración de las objeciones o tachas que presenten los guatemaltecos. Ello porque en el primero de los elementos se divide en tres segmentos basados en formación académica, experiencia profesional y proyección humana.

Se indicó que el máximo es de 100 puntos y, específicamente sobre el ejercicio profesional se asignaron 50 puntos como máximo y se establece que, a partir del undécimo año de ejercicio, se otorgarán dos puntos adicionales por cada año hasta alcanzar la nota máxima.

Consuelo Porras busca su reelección en el MP

La actual fiscal general, presentó su documentación a través de otra persona, en busca de un tercer mandato en el MP.

"Sin embargo, esto deja fuera la evaluación de los primeros 10 años de ejercicio profesional que establece la Constitución Política de la República como requisito para ser fiscal general", expuso el Observatorio.

Por lo que consideró que es urgente que esa comisión revise nuevamente la tabla de gradación y realice los ajustes necesarios para incluir en la evaluación ese período de experiencia profesional que define la Carta Magna.

Además, la entidad consideró que se debe realizar una evaluación objetiva de la calidad del ejercicio profesional y no limitarlo al conteo de los años.

"Es importante evaluar con objetividad la independencia de los candidatos y su compromiso con la justicia y los valores democráticos", enfatizó el observatorio.

Observan violaciones a principios de igualdad y proporcionalidad

El Observatorio de Independencia Judicial indicó que el artículo 113 de la Constitución dispone que todos los guatemaltecos tienen derecho a optar a cargos públicos y para ello deben cumplir con los méritos de capacidad, idoneidad y honradez.

Sin embargo, se mencionó que al asignar 50 puntos a la experiencia profesional basada únicamente en el número de años de ejercicio profesional viola el principio de igualdad material y privilegia "indebidamente" a las personas de mayor edad, sin criterios objetivos para evaluar la calidad de su experiencia.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

