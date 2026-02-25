Dos amparos cuestionan la selección de Fiscal General

Ante la Corte de Constitucionalidad (CC) fueron presentadas dos acciones de amparo en contra de la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030, específicamente por temas relacionados con los requisitos aprobados y la puntuación establecida en la tabla de gradación.
Uno de los recursos fue presentado por el abogado Edgar Guillermo Sánchez Girón, quien busca que sean excluidos los aspirantes que no hallan ejercido la abogacía por 10 años. El profesional señaló que los integrantes de la comisión habrían dejado fuera, de facto, requisitos establecidos en la Constitución para el proceso de selección del nuevo fiscal.
Argumentó que al haber aprobado el requisito que indica que los candidatos deben "haber desempeñado un periodo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o Tribunales de igual categoría, o haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años" se cumple "superficialmente" con lo solicitado, pero no con lo verdaderamente importante.
Para sustentar su argumento, el abogado indicó que, según la Constitución, para ser fiscal general se necesita el mismo perfil que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, por lo que compara el párrafo descrito anteriormente con el artículo 207 de la Carta Magna, el cual establece el mismo requisito aprobado por la comisión.
A pesar de esta inconsistencia en lo expuesto, el interponente también indicó que no basta con ser abogado y tener 10 años de colegiación, pues la norma, a su criterio, establece que el candidato debería haber ejercido la abogacía por más de 10 años.
Por tales motivos, Sánchez Girón solicitó que se otorgue el amparo provisional, se suspenda lo aprobado por la comisión postuladora del MP y se le ordene excluir a todos los aspirantes que no cumplan ni reúnan los requisitos establecidos en la Constitución.
Si en dado caso la CC decide otorgar la protección constitucional solicitada, se dejaría fuera del proceso al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda; y al exmagistrado de Sala, Néctor Guilevado de León Ramírez.
Piden modificar aplicación de tabla de gradación
Otro recurso relacionado con el proceso de elección de fiscal general fue presentado por los abogados Gregorio Saavedra y Edgar Ortiz, quienes acudieron en horas de la tarde de este miércoles a la Corte de Constitucionalidad.
Según explicaron, se interpuso un amparo para que la ponderación que lleve a cabo la postuladora se haga conforme el artículo 251 de la Constitución Política de la República y no bajo ninguna modificación adrede que quiera hacer "de forma soslayada" la comisión.
De acuerdo con Ortiz, los asuntos abordados se relacionan con la tabla de gradación y la nota de corte que estableció la postuladora para evaluar a los aspirantes. Explicó que 50 puntos están asignados a los años de ejercicio que tienen los profesionales y el resto a otros méritos. De tal forma que, si algún aspirante saca la nota completa en todos los asuntos de la tabla, pero tiene menos de 24 años de colegiación, quedaría automáticamente eliminado.
"La tabla de gradación les da 0 puntos a los primeros 10 años de experiencia profesional y solo a partir del año 11 le reconoce cierto punteo. Como la nota de corte es 75 puntos, cualquier profesional que tenga todos los requisitos completos, pero menos de estos años está eliminado. Esto tiene dos problemas constitucionales: viola el derecho de igualdad y viola el artículo 251", expresó el abogado.
Por su parte, Saavedra resaltó la importancia de que se desarrolle bajo la legalidad este proceso en el que se determinará la nómina de seis aspirantes que será trasladada al presidente de la República para que pueda designar al nuevo fiscal general.
"El proceso de comisión de postulación del Ministerio Público es trascendental y fundamental en el proceso que vivimos de cambio de autoridades. Bajo ninguna circunstancia la presente acción ni otras debe retardar el proceso que tiene que llevar a la definición de una nómina de seis candidatos", enfatizó.
* Con información de Omar Solís y Ángel Oliva, Emisoras Unidas.