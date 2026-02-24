Concluye evaluación de expedientes de aspirantes a Fiscal General

La Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público 2026-2030 concluyó con la revisión de los expedientes de los aspirantes, este martes, 24 de febrero.
Los comisionados aceptaron 48 expedientes estos el de la actual fiscal general María Consuelo Porras, y 11 fueron excluidos provisionalmente.
Quienes quedaron fuera temporalmente, podrán presentar las pruebas de descargo el viernes 27 febrero y lunes 2 y martes 3 de marzo en la comisión.
Los expedientes excluidos provisionalmente corresponden a:
- Expediente 11 - Martín Alfredo Ortiz Cordero Fue excluido con base en el numeral 14 de las convocatorias de la Comisión de Postulación para integrar la nómina de candidatos a Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público.
- Expediente 12 - Jaime Leonel Tengo Guevara Excluido conforme al numeral 15 de las convocatorias de la Comisión de Postulación para integrar la nómina de candidatos a Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público.
- Expediente 13 - Blanca Odilia Alfaro Guerra de Navarro Excluida por incumplimiento de los numerales 20, 21, 22 y 23 de la convocatoria.
- Expediente 19 - Sully Caridez Marroquín Moya Excluida conforme al numeral 14 de la convocatoria, debido a que no cumple con el requisito de 10 años de ejercicio profesional en el ámbito jurídico en Guatemala.
- Expediente 32 - Irma Elizabeth Pineda Orellana Excluida conforme al numeral 14 de la convocatoria, por no cumplir con el requisito de 10 años de ejercicio profesional en el ámbito jurídico en Guatemala.
- Expediente 42 - Mario David Aguilar Marroquín Excluido con base en los numerales 7, 14 y 15 de las convocatorias de la Comisión de Postulación.
- Expediente 46 - Fernando Linares-Beltrán Excluido conforme al numeral 14 de la convocatoria, debido a que no cumple con el requisito de 10 años de ejercicio profesional en el ámbito jurídico en Guatemala.
- Expediente 49 - Edgar Antonio Raymundo García Excluido del proceso de conformidad con lo establecido en la convocatoria de la Comisión de Postulación.
- Expediente 51 - Yazmín Otoniel Pastrana Gutiérrez Excluida del proceso de conformidad con lo establecido en la convocatoria de la Comisión de Postulación.
- Expediente 52 - Edward Ricardo Gómez García Excluido del proceso conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria oficial.
- Expediente 53 - Aida Adelina Arana Vicente Excluida del proceso conforme a lo establecido en la convocatoria de la Comisión de Postulación.
Avalan postulación
Porras Argueta, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea, intentará continuar en el cargo tras ser avalada como postulante, aunque con nulas posibilidades de ser designada por el presidente, Bernardo Arévalo de León, quien tendrá la decisión final.
La comisión a cargo del proceso de elección dio luz verde a Porras Argueta como candidata a la reelección, tras la primera ronda de depuración de aspirantes, en la que quedaron fuera algunos abogados que no completaron correctamente el trámite.
La comisión deberá entregar en abril un listado de seis candidatos al presidente guatemalteco para que designe al fiscal general para el período 2026-2030. Tanto expertos como el propio el propio Arévalo de León aseguran que la fiscal será removida del cargo, aunque no se descarta que integre el listado final si así lo decide la comisión.
La jefa del Ministerio Público ha sido sancionada en los últimos años por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos en casos de corrupción, incluidos intentos por revertir los resultados electorales que llevaron a Arévalo de León a la presidencia en 2023.
La designación en el cargo será a partir del próximo 17 de mayo y tendrá una validez por cuatro años, hasta la misma fecha en 2030.
Con información de Agencia EFE y Ángel Oliva, Emisoras Unidas, 89.7*