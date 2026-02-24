Elección de Fiscal General: Avanza revisión de expedientes

La comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) retomó este martes, 24 de febrero, la revisión de los expedientes de los aspirantes. Hasta el momento, al menos ocho profesionales han quedado excluidos temporalmente.
En esta fase, los comisionados están verificando que las carpetas contengan todos los requisitos que se solicitaron en la convocatoria pública difundida días atrás. Si se detecta que falta alguno de los documentos o no corresponde la fecha tal como se pidió, el candidato es apartado hast que se dilucide su situación.
Ayer se revisó la primera parte de la papelería. Durante la jornada se evaluaron 20 expedientes, cuatro de los cuales fueron rechazados temporalmente, incluidos los de la magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro; y del fiscal regional de Quiché, Marlon Ordoñez.
En tanto, hoy se continuó con el proceso y ya han sido excluidos temporalmente del proceso el exdiputado al Congreso de la República, Fernando Linares Beltranena, por haber presentado finiquito y la constancia de carencia de sanciones morales con fecha de 2022, así como otros tres aspirantes.
Mientras que, entre los que han sido admitidos, se encuentran el de la actual fiscal general y jefa del MP, María Consuelo Porras; el excomisionado contra la corrupción del gobierno de Alejandro Giammattei, Oscar Dávila Mejicanos; y el actual magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, Walter Paulino Jiménez Texaj.
Durante el resto de la tarde se espera que la comisión avance en la verificación de los expedientes. Hasta ahora, han sido revisados 50 de un total de 59 que fueron recibidos. Entre los que están pendientes se encuentra el del actual ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda; y el procurador General de la Nación, Julio Saavedra.
Elección de fiscal general
La actual jefa del MP, Consuelo Porras, fue designada inicialmente en 2018 por el presidente en aquel momento, Jimmy Morales (2016-2020), y ratificada en 2022 por Alejandro Giammattei (2020-2024), por lo que cumplirá en mayo su período reglamentario.
El nuevo fiscal general será elegido por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, de un listado de seis candidatos, como establece la ley del país.
Dicho listado será determinado por una comisión de postulación, conformada por el presidente del Organismo Judicial, la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país.
La designación en el cargo será a partir del próximo 17 de mayo y tendrá una validez por cuatro años, hasta la misma fecha en 2030.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7