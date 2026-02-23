Evalúan primeros expedientes de aspirantes a fiscal general

La Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público 2026-2030 concluyó la noche de este lunes 23 de febrero la revisión de 30 expedientes de los cuales cuatro fueron excluidos temporalmente por diversos motivos.
Entre los expedientes excluidos temporalmente se encuentra el de la magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Blanca Alfaro, debido a que no adjunto la constancia de carencia de sanciones morales. En la documentación la magistrada explicó que la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) se negó a emitir el documento debido a que, según la resolución, la entidad no emite esa carencia.
La PDH señaló que entre los años 2004 y 2006 se tramitaron dos expedientes de investigación en los cuales se emitieron resoluciones declarando la existencia de violaciones a derechos humanos por parte de la ahora magistrada, Blanca Alfaro, cuando ejerció cargos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por lo que no se extendió la constancia de carencia de sanciones morales.
También fue excluido temporalmente, Marlon Orlando Ordóñez Cordón debido a que fue amonestado por el escrito dentro del MP en el 2013. Ordoñez Cordón, tuvo a su cargo casos como el Floridalma Roque, Melissa Palacios y Hogar Virgen de la asunción.
Jaime Leonordo Tecú Guevara, fue excluido, debido a que le aparece una sanción administrativa en el Consejo Nacional de Adopciones, mientras que Sully Claudet Merlos Moya, fue excluida porque no presentó firmado el formulario de solicitud.
Sesión permanente
Tras la jornada de revisión de expedientes, la presidenta de dicha comisión, Claudia Paredes, declaró sesión permanente hasta terminar la revisión de expedientes.
La sesión fue suspendidas y se programó su continuación para este martes 24 de febrero, a partir de las 11:30 horas, esto debido a que el Organismo Judicial (OJ) sede de la comisión, participará en el macrosimulacro de terremoto.
Además la Comisión aprobó para las 11:30 horas de este martes, la audiencia pública solicitada por la Misión de Observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Elección de fiscal general
La actual jefa del MP, Consuelo Porras, fue designada inicialmente en 2018 por el presidente en aquel momento, Jimmy Morales (2016-2020), y ratificada en 2022 por Alejandro Giammattei (2020-2024), por lo que cumplirá en mayo su período reglamentario.
El nuevo fiscal general será elegido por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, de un listado de seis candidatos, como establece la ley del país.
Dicho listado será determinado por una comisión de postulación, conformada por el presidente del Organismo Judicial, la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país.
La designación en el cargo será a partir del próximo 17 de mayo y tendrá una validez por cuatro años, hasta la misma fecha en 2030.
Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas, 89.7*