 Congreso concluye evaluación de expedientes para la elección magistrados de la CC
Nacionales

Congreso concluye evaluación de expedientes para la elección magistrados de la CC

Luego de la evaluación de expedientes en el Congreso, se estableció que ocho aspirantes no completaron los requisitos necesarios.

Compartir:
La Comisión Mixta elaboró el listado de 47 profesionales que cumplieron con los requisitos. , Foto Dayana Rashon
La Comisión Mixta elaboró el listado de 47 profesionales que cumplieron con los requisitos. / FOTO: Foto Dayana Rashon

La Comisión Mixta conformada por la Junta Directiva, encabezada por el Presidente del Congreso Luis Contreras y la junta de jefes de bloque legislativos, revisó y calificó este lunes 23 de febrero los 55 expedientes de los profesionales del derecho que buscan ocupar el cargo de magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) designados por el Congreso, de los cuales quedaron 47 postulantes. 

El diputado Elmer Palencia, Segundo Vicepresidente del Congreso, detalló que se excluyeron ocho expedientes de la lista por no cumplir con los requisitos indispensables y de la convocatoria; "El resto fue incluido en el listado que será enviado al Pleno y leído en despacho calificado en la sesión de mañana (martes)", detalló. 

El diputado añadió que, a partir del miércoles 25 de febrero, la Comisión Mixta recibirá a los aspirantes, quienes serán entrevistados por un máximo de cinco minutos para que los Jefes de Bloque y la Junta Directiva tengan la oportunidad de conocerlos.  

La Comisión Mixta elaboró el listado de 47 profesionales que cumplieron con los requisitos legales y solicitados en la convocatoria, que se trasladará al Pleno del Congreso, para la designación de los magistrados titular y suplente a la CC. 

Los profesionales que no cumplieron con lo requerido son:

* Mario Luis Arango Custodio - por presentar finiquito del 2020

* Juan Carlos García Aguirre - por presentar auténticas incompletas

* Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez - No cumple 15 años de ejercicio profesional

* Víctor Manuel Castillo Mayen - Documentos sin legalizar

* Moisés Emilio de León Díaz - presentar papelería sin rúbrica

* Federico Guillermo Rosal Morales - papelería sin rúbricas

* Miguel Ángel Hernández Sagastume - No presenta título universitario

* Rosseyni Eunice Amado Zamora - No cumple 15 años de ejercicio profesional

Elección de magistrados

A mediados de febrero se llevaron a cabo las votaciones de segunda vuelta en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Tras una jornada marcada por la tensión debido a la presencia de fiscales del Ministerio Público en los centros de votación y la suspensión temporal del proceso por este operativo, finalmente fueron electos Astrid Lemus y Luis Bermejo como magistrados titular y suplente, respectivamente, de la CC.

La semana pasada, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala nombró a Julio Rivera y José Aguirre, titular y suplente, para integrar el alto tribunal constitucional.

Los nombramientos pendientes a cargo del Organismo Ejecutivo, presidido por Bernardo Arévalo de León, así como del Congreso y la Corte Suprema de Justicia, se llevarán a cabo en las próximas semanas, ya que los nuevos magistrados deben asumir funciones en abril de este año.

Los magistrados titulares y suplentes prestarán juramento de fidelidad a la Constitución ante el Congreso el 14 de abril. 

Presidente del TSE: “La idea era apartarnos del cargo, capturarnos y anular las elecciones”

Un Juzgado suspendió la persecución penal contra cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral señalados en el caso TREP.

Con información de Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Aerolíneas rechazan impuesto a extranjeros para financiar el cine en Guatemalat
Nacionales

Aerolíneas rechazan impuesto a extranjeros para financiar el cine en Guatemala

07:20 PM, Feb 23
Suspenden servicio de agua potable en varias zonas por fuga en Avenida Petapat
Nacionales

Suspenden servicio de agua potable en varias zonas por fuga en Avenida Petapa

10:01 PM, Feb 23
Evalúan primeros expedientes de aspirantes a fiscal generalt
Nacionales

Evalúan primeros expedientes de aspirantes a fiscal general

09:40 PM, Feb 23
Walter López será el árbitro del Comunicaciones vs. Municipalt
Deportes

Walter López será el árbitro del Comunicaciones vs. Municipal

02:54 PM, Feb 23

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialLiga NacionalSuper BowlEleccionesSeguridadEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos