Congreso concluye evaluación de expedientes para la elección magistrados de la CC

La Comisión Mixta conformada por la Junta Directiva, encabezada por el Presidente del Congreso Luis Contreras y la junta de jefes de bloque legislativos, revisó y calificó este lunes 23 de febrero los 55 expedientes de los profesionales del derecho que buscan ocupar el cargo de magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) designados por el Congreso, de los cuales quedaron 47 postulantes.
El diputado Elmer Palencia, Segundo Vicepresidente del Congreso, detalló que se excluyeron ocho expedientes de la lista por no cumplir con los requisitos indispensables y de la convocatoria; "El resto fue incluido en el listado que será enviado al Pleno y leído en despacho calificado en la sesión de mañana (martes)", detalló.
El diputado añadió que, a partir del miércoles 25 de febrero, la Comisión Mixta recibirá a los aspirantes, quienes serán entrevistados por un máximo de cinco minutos para que los Jefes de Bloque y la Junta Directiva tengan la oportunidad de conocerlos.
La Comisión Mixta elaboró el listado de 47 profesionales que cumplieron con los requisitos legales y solicitados en la convocatoria, que se trasladará al Pleno del Congreso, para la designación de los magistrados titular y suplente a la CC.
Los profesionales que no cumplieron con lo requerido son:
* Mario Luis Arango Custodio - por presentar finiquito del 2020
* Juan Carlos García Aguirre - por presentar auténticas incompletas
* Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez - No cumple 15 años de ejercicio profesional
* Víctor Manuel Castillo Mayen - Documentos sin legalizar
* Moisés Emilio de León Díaz - presentar papelería sin rúbrica
* Federico Guillermo Rosal Morales - papelería sin rúbricas
* Miguel Ángel Hernández Sagastume - No presenta título universitario
* Rosseyni Eunice Amado Zamora - No cumple 15 años de ejercicio profesional
Elección de magistrados
A mediados de febrero se llevaron a cabo las votaciones de segunda vuelta en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Tras una jornada marcada por la tensión debido a la presencia de fiscales del Ministerio Público en los centros de votación y la suspensión temporal del proceso por este operativo, finalmente fueron electos Astrid Lemus y Luis Bermejo como magistrados titular y suplente, respectivamente, de la CC.
La semana pasada, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala nombró a Julio Rivera y José Aguirre, titular y suplente, para integrar el alto tribunal constitucional.
Los nombramientos pendientes a cargo del Organismo Ejecutivo, presidido por Bernardo Arévalo de León, así como del Congreso y la Corte Suprema de Justicia, se llevarán a cabo en las próximas semanas, ya que los nuevos magistrados deben asumir funciones en abril de este año.
Los magistrados titulares y suplentes prestarán juramento de fidelidad a la Constitución ante el Congreso el 14 de abril.
Con información de Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*