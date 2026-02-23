CSJ abre recepción de expedientes para magistrados CC

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) comenzó este lunes con la recepción de expedientes de los profesionales que buscan postularse para ser magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC). De acuerdo con la convocatoria, esta fase estará abierta por los próximos cinco días.
Los interesados deberán presentar su papelería en la oficina de la Secretaría de la CSJ, ubicada en el tercer nivel del Palacio de Justicia, zona 1 capitalina. Se estará atendiendo en horario de 08:00 a 15:30 horas, del 23 al 27 de febrero.
El Organismo Judicial enfatizó que "vencida la fecha para la recepción, no se admitirán otras solicitudes".
Asimismo, recordó que, de conformidad con el artículo 156 primer párrafo de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el procedimiento interno para la designación de los magistrados por el pleno de la CSJ no es impugnable.
* Le puede interesar:
Elección de magistrados constitucionales
A mediados de febrero se llevaron a cabo las votaciones de segunda vuelta en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Tras una jornada marcada por la tensión debido a la presencia de fiscales del Ministerio Público en los centros de votación y la suspensión temporal del proceso por este operativo, finalmente fueron electos Astrid Lemus y Luis Bermejo como magistrados titular y suplente, respectivamente, de la CC.
La semana pasada, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala nombró a Julio Rivera y José Aguirre, titular y suplente, para integrar el alto tribunal constitucional.
Los nombramientos pendientes a cargo del Organismo Ejecutivo, presidido por Bernardo Arévalo de León, así como del Congreso y la Corte Suprema de Justicia, se llevarán a cabo en las próximas semanas, ya que los nuevos magistrados deben asumir funciones en abril de este año.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7