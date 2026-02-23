 CSJ abre recepción de expedientes para magistrados CC
Nacionales

CSJ abre recepción de expedientes para magistrados CC

Los interesados podrán presentar su papelería del 23 al 27 de febrero.

Compartir:
Los expedientes de aspirantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad están siendo recibidos en la sede de la Secretaría de la CSJ., Ángel Oliva/EU
Los expedientes de aspirantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad están siendo recibidos en la sede de la Secretaría de la CSJ. / FOTO: Ángel Oliva/EU

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) comenzó este lunes con la recepción de expedientes de los profesionales que buscan postularse para ser magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC). De acuerdo con la convocatoria, esta fase estará abierta por los próximos cinco días.

Los interesados deberán presentar su papelería en la oficina de la Secretaría de la CSJ, ubicada en el tercer nivel del Palacio de Justicia, zona 1 capitalina. Se estará atendiendo en horario de 08:00 a 15:30 horas, del 23 al 27 de febrero.

El Organismo Judicial enfatizó que "vencida la fecha para la recepción, no se admitirán otras solicitudes".

Asimismo, recordó que, de conformidad con el artículo 156 primer párrafo de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el procedimiento interno para la designación de los magistrados por el pleno de la CSJ no es impugnable.

* Le puede interesar:

Voraz incendio en vivienda de zona 7 deja una persona fallecida

Los vecinos informaron que un hombre no había podido salir del domicilio y finalmente fue localizado sin vida.

Elección de magistrados constitucionales

A mediados de febrero se llevaron a cabo las votaciones de segunda vuelta en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Tras una jornada marcada por la tensión debido a la presencia de fiscales del Ministerio Público en los centros de votación y la suspensión temporal del proceso por este operativo, finalmente fueron electos Astrid Lemus y Luis Bermejo como magistrados titular y suplente, respectivamente, de la CC.

La semana pasada, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala nombró a Julio Rivera y José Aguirre, titular y suplente, para integrar el alto tribunal constitucional.

Los nombramientos pendientes a cargo del Organismo Ejecutivo, presidido por Bernardo Arévalo de León, así como del Congreso y la Corte Suprema de Justicia, se llevarán a cabo en las próximas semanas, ya que los nuevos magistrados deben asumir funciones en abril de este año.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Incendio consume expendio de gas y varios locales en ruta al Atlánticot
Nacionales

Incendio consume expendio de gas y varios locales en ruta al Atlántico

07:06 AM, Feb 23
La UEFA suspende de forma provisional a Gianluca Prestiannit
Deportes

La UEFA suspende de forma provisional a Gianluca Prestianni

08:25 AM, Feb 23
Cámara revela cómo operan los robamotos en Villa Nuevat
Nacionales

Cámara revela cómo operan los robamotos en Villa Nueva

08:31 AM, Feb 23
Video evidencia momento en que asaltantes disparan al aire en la calzada Rooseveltt
Nacionales

Video evidencia momento en que asaltantes disparan al aire en la calzada Roosevelt

07:55 AM, Feb 23

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialLiga NacionalSuper BowlSeguridadEE.UU.Futbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos