CSJ publica convocatoria para elección de magistrados de CC

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) publicó este jueves, 19 de febrero, en el diario oficial la convocatoria para la elección de un magistrado titular y un suplente en la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031. Los profesionales interesados podrán presentar sus expedientes en los próximos días.
De acuerdo con el aviso difundido, esta invitación a postularse se realiza en cumplimiento del artículo 269 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 150 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
"Se convoca a los (as) Abogados (as) que cumplan con los requisitos constitucionales y legales requeridos, para optar al cargo de Titular y/o Magistrado Suplente de la Corte de Constitucionalidad a ser designados por la Corte Suprema de Justicia", se lee en la publicación.
Agrega que todos los documentos deberán ser presentados en el período del 23 de febrero al 27 de febrero de 2026 en la Secretaría de la CSJ, tercer nivel del Palacio de Justicia, zona 1 capitalina, en horario de 08:00 a 15:30 horas.
"Vencida la fecha para la recepción, no se admitirán otras solicitudes", se detalla en el documento.
Asimismo, se aclara que, de conformidad con el artículo 156 primer párrafo de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el procedimiento interno para la designación de los magistrados por el pleno de la CSJ no es impugnable.
Requisitos para aspirantes a magistrados
Según la información compartida, los profesionales interesados en postularse para ser magistrados de la Corte de Constitucionalidad deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Formulario de solicitud proporcionado por la Corte Suprema de Justicia firmado por el interesado, en donde consigne en el espacio incluido para ello que desea ser considerado para ser electo magistrado titular o suplente, o bien para ambos cargos, el cual podrá ser obtenido en la página web del Organismo Judicial.
- Curriculum Vitae.
- Fotografía reciente.
- Fotocopias legalizadas de las constituciones de formación académica y experiencia laboral.
- Certificación de la partida de nacimiento en original.
- Fotocopia completa de DPI legalizada por Notario.
- Constancia de colegiado activo emitida por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
- Certificación de tiempo de graduación profesional emitida por el Colegio de Abogados.
- Constancia de no haber sido objeto de sanciones emitida por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados.
- Constancia de carencia de antecedentes penales.
- Constancia de carencia de antecedentes policiales.
- Constancia transitoria de inexistencia de reclamaciones emitida por la Contraloría General de Cuentas (finiquito).