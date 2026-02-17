Claudia Paredes asume como presidenta del Organismo Judicial

El Congreso de la República juramentó este martes, 17 de febrero, a la magistrada Claudia Lucrecia Paredes Castañeda como presidenta del Organismo Judicial (OJ) para culminar el periodo 2025-2026.
La togada fue electa para ocupar el referido cargo cuatro meses después desde que su antecesor finalizó su gestión. En este tiempo, el Vocal 1, Carlos Lucero, estuvo ejerciendo las funciones de Presidencia de manera interina.
La sesión donde fue electa Paredes se llevó a cabo ayer. Durante la misma, 10 de los 13 magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia (CSJ) votaron a favor de su candidatura. La profesional fue la única en postularse durante todo este tiempo y al hacerlo resultó electa.
La ceremonia de juramentación tuvo lugar hoy en el hemiciclo parlamentario, donde las autoridades del Legislativo realizaron el procedimiento respectivo para oficializar a Paredes en el cargo y poder tomar posesión.
Paredes brindó posteriormente una conferencia de prensa en la cual se refirió a los retos que estaría enfrentando durante su administración. Entre estos, mencionó el seguimiento de los proyectos de la CSJ y enfatizó que la meta es poder llegar a cumplir todos los ejes planteados. "Es lo que yo espero, darle continuidad a todo lo que ya está programado", dijo.
Además, la nueva presidenta fue cuestionada sobre señalamientos que aparentemente existen en su contra a nivel internacional y el supuesto retiro de su visa americana. A esto, respondió:
"Como lo he manifestado en otra oportunidad, conocimiento de tipo oficial yo no tengo. Por eso manifesté el día de ayer que era una cuestión de tipo viral, en el sentido que es un rumor de redes".
Dirigirá postuladora para elegir Fiscal General
Tras haber asumido en el OJ, a Paredes también le corresponde ejercer la presidencia de la comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), por lo que en los próximos días podría iniciar con esas funciones.
"Como presidente, valga la redundancia, me toca presidir esa comisión. Entonces, definitivamente ahorita que me juramentaron voy a la Corte Suprema a que me den posesión. Regreso acá (al Congreso) para que me vuelvan a juramentar ya como presidente de la comisión y, definitivamente, tomar el cargo el lunes, que tengo entendido que está la sesión", explicó durante la conferencia.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.