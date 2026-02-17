 Claudia Paredes asume como presidenta del Organismo Judicial
Nacionales

Congreso juramenta a Claudia Paredes como presidenta del Organismo Judicial

La magistrada fue electa para ocupar el cargo, cuatro meses después desde que su antecesor finalizó su gestión.

Compartir:
Momento de la juramentación de Claudia Paredes como presidenta del Organismo Judicial en la sede del Congreso, el martes 17 de febrero de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
Momento de la juramentación de Claudia Paredes como presidenta del Organismo Judicial en la sede del Congreso, el martes 17 de febrero de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Congreso de la República juramentó este martes, 17 de febrero, a la magistrada Claudia Lucrecia Paredes Castañeda como presidenta del Organismo Judicial (OJ) para culminar el periodo 2025-2026.

La togada fue electa para ocupar el referido cargo cuatro meses después desde que su antecesor finalizó su gestión. En este tiempo, el Vocal 1, Carlos Lucero, estuvo ejerciendo las funciones de Presidencia de manera interina.

La sesión donde fue electa Paredes se llevó a cabo ayer. Durante la misma, 10 de los 13 magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia (CSJ) votaron a favor de su candidatura. La profesional fue la única en postularse durante todo este tiempo y al hacerlo resultó electa.

La ceremonia de juramentación tuvo lugar hoy en el hemiciclo parlamentario, donde las autoridades del Legislativo realizaron el procedimiento respectivo para oficializar a Paredes en el cargo y poder tomar posesión.

Paredes brindó posteriormente una conferencia de prensa en la cual se refirió a los retos que estaría enfrentando durante su administración. Entre estos, mencionó el seguimiento de los proyectos de la CSJ y enfatizó que la meta es poder llegar a cumplir todos los ejes planteados. "Es lo que yo espero, darle continuidad a todo lo que ya está programado", dijo.

Además, la nueva presidenta fue cuestionada sobre señalamientos que aparentemente existen en su contra a nivel internacional y el supuesto retiro de su visa americana. A esto, respondió:

"Como lo he manifestado en otra oportunidad, conocimiento de tipo oficial yo no tengo. Por eso manifesté el día de ayer que era una cuestión de tipo viral, en el sentido que es un rumor de redes".

Dirigirá postuladora para elegir Fiscal General

Tras haber asumido en el OJ, a Paredes también le corresponde ejercer la presidencia de la comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), por lo que en los próximos días podría iniciar con esas funciones.

"Como presidente, valga la redundancia, me toca presidir esa comisión. Entonces, definitivamente ahorita que me juramentaron voy a la Corte Suprema a que me den posesión. Regreso acá (al Congreso) para que me vuelvan a juramentar ya como presidente de la comisión y, definitivamente, tomar el cargo el lunes, que tengo entendido que está la sesión", explicó durante la conferencia.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

En Portada

Elección TSE: Postuladora integra nómina final de candidatost
Nacionales

Elección TSE: Postuladora integra nómina final de candidatos

11:09 AM, Feb 17
MP apela fallo que otorgó arresto domiciliario a Zamorat
Nacionales

MP apela fallo que otorgó arresto domiciliario a Zamora

02:13 PM, Feb 17
San Lucas Sacatepéquez: Atienden a 32 menores con dificultad respiratoria y otros síntomast
Nacionales

San Lucas Sacatepéquez: Atienden a 32 menores con dificultad respiratoria y otros síntomas

01:29 PM, Feb 17
¿Cuántos guatemaltecos asistieron al concierto de Shakira?t
Farándula

¿Cuántos guatemaltecos asistieron al concierto de Shakira?

02:41 PM, Feb 17

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCSeguridadredes socialesSeguridad vialSuper BowlLiga NacionalEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos