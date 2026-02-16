CSU elige magistrados titular y suplente de la CC

El Consejo Superior de Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) anunció este lunes, 16 de febrero, que Julia Marisol Rivera Aguilar y José Luis Aguirre Pumay fueron electos magistrados titular y suplente, respectivamente, de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031.
La jornada para la revisión de expedientes y la toma de decisiones con respecto a quiénes estarían siendo parte del alto tribunal constitucional se inició con una serie de protestas de parte de estudiantes universitarios que denunciaban supuesta ilegitimidad de ciertos comisionados para participar.
Asimismo, hubo denuncias de parte de integrantes del Consejo que expusieron que, aunque acudieron en el horario definido para comenzar la sesión, no se les permitió el ingreso a pesar de que, según afirmaron, no tienen ningún impedimento para sumarse al proceso.
La reunión de los consejeros duró poco más de tres horas. Se llevó a cabo en un hotel de Antigua Guatemala, en Sacatepéquez, sin acceso a los medios de comunicación.
Fue por medio de una conferencia de prensa que se brindó posteriormente que se dio a conocer de parte del CSU los nombramientos para la CC. Se indicó que Rivera recibió 23 votos a favor, de un total de 38 consejeros presentes.
Fiscal general y presidenta de la CC quedan fuera del proceso
La fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, sancionada por presunta corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), era parte de los 11 aspirantes al cargo de magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad.
El segundo período consecutivo de la funcionaria al frente del ente investigador finaliza en mayo de 2026 y, hasta ahora, no ha confirmado si se estaría postulando para otro cargo dentro de los procesos de elección de segundo grado que se desarrollan en el país.
A inicios de febrero, Porras aseguró que se postuló para integrar el alto tribunal por considerar que como una profesional del derecho con aproximadamente 40 años de experiencia, conocimiento en el ejercicio de la profesión, definitivamente consideraba que era de las personas que debían participar.
También se postuló Leyla Lemus, actual presidenta de la Corte de Constitucionalidad, quien buscaba su reelección como magistrada titular. Sin embargo, no recibió el apoyo necesario para avanzar en la contienda.
Lemus fue designada en marzo de 2021 por el entonces presidente Alejandro Giammattei para integrar el alto tribunal constitucional. En ese momento ejercía como secretaria General de la Presidencia de la República.
* Con información de Omar Solís y Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas.