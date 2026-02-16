Protestas e incidentes marcan inicio de elección de magistrados por parte del CSU

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) programó para este lunes, 16 de febrero, la elección de magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031. La actividad se desarrollará en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
Los integrantes de la referida instancia acudieron a un hotel de la ciudad colonial para ser parte de este proceso trascendental para la justicia guatemalteca, pues el CSU estará designando a dos integrantes del alto tribunal constitucional.
La jornada se inició con manifestaciones de parte de grupos de supuestos estudiantes universitarios que incluso mantuvieron bloqueado temporalmente el ingreso a ese municipio, lo que generó complicaciones en la movilidad vehicular.
Los participantes en esta medida de hecho portan carteles con una serie de mensajes enfocados en señalar que el CSU es "ilegítimo" por estar integrado por miembros a quienes ya se les venció su período. También se habla de un "fraude electoral", se hacen acusaciones de corrupción y se expresa rechazo por la candidatura de la fiscal general, Consuelo Porras, para integrar la CC.
"El tiempo se te agota", "solo el pueblo salva al pueblo", "estudiantes presentes en la lucha", "CSU: Este es otro fraude del usurpador Mazariegos", "corruptos, afuera Walter Mazariegos. Fuera de Antigua", "Un CSU ilegítimo no decide sobre la CC", se lee en algunas de las pancartas.