 Consuelo Porras busca ser magistrada de la CC
Nacionales

Fiscal Consuelo Porras se postula para integrar la Corte de Constitucionalidad

La actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, presentó su expediente para ser considerada como candidata a magistrada de la CC en el proceso de elección en la Usac.

Consuelo Porras Argueta,
Consuelo Porras Argueta

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, presentó este viernes 6 de febrero su expediente para participar en el proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) por parte del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Esa casa de estudios confirmó que, en horas de la mañana, la profesional acudió a la sede de la Secretaría General de la referida casa de estudios para entregar su papelería y poder ser tomada en cuenta para integrar el alto tribunal constitucional en el período 2026-2031.

"En el marco del proceso de designación de magistrados ante la Corte de Constitucionalidad, María Consuelo Porras Argueta de Porres presentó documentación para optar a los cargos de magistrada titular y magistrada suplente, conforme al procedimiento establecido", señaló la Usac.

La fiscal está por finalizar su período al frente del Ministerio Público. Sus labores concluirán en mayo de 2026, tras ejercer dos períodos consecutivos de cuatro años cada uno como jefa de esa entidad.

De ser electa, no sería la primera vez que integra la CC, ya que fue magistrada suplente designada por la Corte Suprema de Justicia en el período 2016-2018.

Porras destaca su experiencia

Ayer, al acudir a votar en un proceso a cargo del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Porras mencionó en declaraciones a medios de comunicación que estaba analizando postularse para volver al alto tribunal constitucional.

"Se está pensando. Creo yo que, como una profesional del derecho con aproximadamente 40 años de experiencia, conocimiento en el ejercicio de la profesión, definitivamente somos de las personas que tenemos que participar", dijo.

Agregó que el país necesita personas con capacidad y experiencia para estos puestos. Sin embargo, reiteró que, para ese momento, todavía lo estaba analizando.

La fiscal general de Guatemala, señalada internacionalmente de haber intentado impedir la investidura del presidente del país, Bernardo Arévalo, comenzó en 2018 su mandato frente al Ministerio Público tras renunciar a la magistratura suplente que ocupaba en la CC.

La fiscal, que está ejerciendo su segundo periodo desde 2022, cuando fue reelecta por el entonces presidente Alejandro Giammattei, ha tenido una administración marcada por acusaciones de posible corrupción, por lo que Estados Unidos la incluyó en la Lista Engel de actores antidemocráticos y también enfrenta sanciones aplicadas por la Unión Europea.

