 Elección de magistrados por el CSU: Diputado interpone exhibición personal
Nacionales

Elección de magistrados por el CSU: Diputado interpone exhibición personal

El parlamentario José Chic busca que se garantice participación de integrantes del Consejo Superior Universitario en el proceso de elección de las autoridades constitucionales.

Presencia de la PNC y manifestantes en las afueras del hotel en Antigua Guatemala, donde el Consejo Superior Universitario de la Usac realiza la elección de magistrados de Corte de Constitucionalidad., Omar Solís/Emisoras Unidas
Presencia de la PNC y manifestantes en las afueras del hotel en Antigua Guatemala, donde el Consejo Superior Universitario de la Usac realiza la elección de magistrados de Corte de Constitucionalidad. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El diputado del Congreso de la República, José Chic, informó que este lunes 16 de febrero solicitó una exhibición personal en favor de los consejeros y quienes participan en el proceso de elección de magistrados titular y suplente por parte del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

La información la brindó desde las afueras del hotel en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, donde se lleva a cabo la reunión de la referida instancia para conocer los expedientes de los aspirantes y tomar la decisión de quiénes estarían integrando el alto tribunal constitucional en el período 2026-2031.

Según el legislador, determinó actuar de esta manera para evitar amenazas o coacción para los participantes. Además, explicó que la exhibición se debía realizar antes que iniciara el proceso en la hora programada, aunque hasta el momento se desconoce si se le dio cumplimiento.

Chic mencionó que existe la sospecha de amenazas, intimidación, llamadas y reuniones irregulares, entre otras acciones que calificó como "anómalas".

