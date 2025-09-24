 Partido VOS rechaza agresión contra diputado José Chic en el CIV
Nacionales

Partido VOS rechaza agresión contra diputado José Chic en el CIV

Aunque el diputado José Chic, logró reunirse con el ministro de Comunicaciones, el diputado y agentes de seguridad forcejearon en el ingreso al Ministerio.

Ingreso del diputado José Chic., Captura de pantalla
Ingreso del diputado José Chic. / FOTO: Captura de pantalla

El partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) y la Bancada VOS del Congreso de la República, denunció que el diputado José Chic, fue agredido e impedido de ingresar al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) mientras realizaba su labor de fiscalización.

"La bancada VOS se ha caracterizado desde sus inicios por ejercer una labor firme de fiscalización y denuncia contra la corrupción, siempre en defensa de los intereses del pueblo de Guatemala. Estos hechos solo reafirman nuestro compromiso de seguir luchando contra la opacidad y las malas prácticas en las instituciones públicas.", indicó VOS a través de un comunicado.

Durante la transmisión realizada por el diputado José Chic, se observa cuando intenta ingresar a las instalaciones; sin embargo, dos agentes de seguridad intervienen  y evitan el ingreso del congresista. 

El Ministerio de Comunicaciones señaló que la visita del diputado Chic se realizó sin previa coordinación ni citación formal, procedimiento que la ley establece como obligatorio para requerir la presencia del ministro o el acompañamiento a actividades de supervisión. 

"Durante su ingreso a las instalaciones, el diputado adoptó actitudes y expresiones inapropiadas hacia personal del ministerio, lo que generó incidentes innecesarios que lamentamos profundamente.", señaló la cartera. 

El CIV agregó que pese a la falta de coordinación, el ministro Miguel Angel Díaz Bobadilla atendió al diputado y le reiteró su disposición a brindar toda la información necesaria, en el marco del respeto mutuo y los canales institucionales correspondientes.

"EI CIV rechaza cualquier forma de violencia, intimidación o irrespeto hacia su personal, y hace un llamado a que los procesos de fiscalización se desarrollen con orden, respeto y dentro del marco que dicta la ley.", agregó dicho ministerio. 

Chic cuestiona al titular del CIV durante visita inesperada a sede del ministerio

El diputado José Chic se presentó en el Ministerio de Comunicaciones en busca de dialogar con el ministro Miguel Ángel Díaz y supervisar proyectos.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

Temas

GuatemalaFútbolEstados Unidosredes socialesEE.UU.Noticias de GuatemalaMundial 2026#liganacionalJusticiaSeguridad vialFutbol Guatemalteco
