 Chic cuestiona al titular del CIV durante visita inesperada a sede del ministerio
Chic cuestiona al titular del CIV durante visita inesperada a sede del ministerio

El diputado José Chic se presentó en el Ministerio de Comunicaciones en busca de dialogar con el ministro Miguel Ángel Díaz y supervisar proyectos.

El diputado José Chic se reunió con el ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz.
El diputado José Chic se reunió con el ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz. / FOTO: Dayana Rashón/EU

El diputado de la bancada VOS, José Chic, se presentó en horas de la mañana de este miércoles 24 de septiembre a las instalaciones del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), donde se reunió titular de esa cartera Miguel Ángel Díaz Bobadilla, para abordar temas relacionados con su gestión.

Esto ocurrió luego que ayer el ministro dijo durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que podían coordinar con el legislador llevar a cabo un para verificar y supervisar los trabajos que se hacen en las carreteras del país.

La llegada del congresista del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) fue accidentada, ya que dos guardias de seguridad privada intentaron bloquearle el ingreso a ese ministerio.

Una vez se encontró con el ministro y le indicó que estaba dispuesto a hacer la supervisión, el funcionario dijo que en ese momento "no podía", porque estaba "trabajando". Asimismo, le señaló que era necesario que el recorrido fuera "coordinado" con anterioridad.

A pesar de ello, Díaz sí recibió al legislador en una oficina para dialogar sobre la gestión de esa cartera. "Yo no soy su enemigo. Usted se ha dedicado a atacarme. Dígame, señor diputado, cuál es el interés, ¿qué puedo hacer para ayudarlo?", le expresó Díaz en medio del acercamiento.

Por su parte, Chic le respondió que su petición principal es que "componga las carreteras". También le dijo: "Yo no soy igual que los diputados con los que usted está acostumbrado a tratar. Yo no lo voy a pedir ni plazas, ni proyectos, ni pago de deuda. No le voy a pedir nada de eso, conmigo eso no va".

Entre los puntos abordados, se mencionó el de la situación en la ruta Cito Zarco, donde ante preguntas del parlamentario, Díaz aseguró que ya se está instalando el puente. Compartió que justamente ayer comenzó este proceso, por lo que reiteró la pregunta de ¿cuál es el problema?.

"Usted es un gran influencer. Sale en las redes y dice cualquier cosa. Yo llevo ocho meses aquí. ¿qué quiere usted que se haga en ocho meses después de un abandono de 40 años a la red vial?, continuó Díaz. Ante esto, el diputado le aseguró que el Ministerio de Comunicaciones "no vive o muere" con que él sea ministro. "Usted se puede ir mañana y la cartera seguirá trabajando", le manifestó.

Recorrido por sede del Ministerio de Comunicaciones

Durante su estadía en la sede del CIV, se mencionó a Chic que varios de los empleados estaban supuestamente en reuniones en la Superintendencia de Administración Tributaria, Contraloría de Cuentas, Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas.

Además, Chic realizó un recorrido en las oficinas determinó que en una estas se encontraban varias bolsas con chalecos, camisas y gorras identificados con logos de ese ministerio. Ante ello, expresó: "carreteras no hay, pero hay para uniformes".

"No hay escuelitas, no hay carreteras, pero hay buenos despachos", fue otra de las frases que mencionó el parlamentario durante el recorrido.

