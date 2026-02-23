 Fallece una persona en incendio en zona 7: Últimas Noticias
Nacionales

Voraz incendio en vivienda de zona 7 deja una persona fallecida

Los vecinos informaron que un hombre no había podido salir del domicilio y finalmente fue localizado sin vida.

Los cuerpos de socorro trabajando en el área del incendio en la colonia Amparo 2, zona 7., Bomberos Voluntarios
Los cuerpos de socorro trabajando en el área del incendio en la colonia Amparo 2, zona 7. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un incendio de grandes proporciones se registró durante horas de la madrugada de este lunes, 23 de febrero, en una vivienda ubicada en la 40 calle "G", segundo callejón de la colonia Amparo 2, zona 7 de la Ciudad de Guatemala. El saldo fue de una persona fallecida.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas con respecto a una emergencia ocurrida en ese sector, pues las columnas de humo eran evidentes desde los alrededores del inmueble incendiado.

Los cuerpos de socorro movilizaron de inmediato las motobombas y ambulancias para poder hacerle frente a este incidente, principalmente por el riesgo de que hubiera personas atrapadas y que el fuego se propagara a áreas aledañas.

Los técnicos en urgencias médicas llevaron a cabo las labores respectivas, atacando las llamas desde distintos puntos para poder controlarlas.

"El fuego fue extinguido en su totalidad, mientras que otro equipo de intervención rápida realizaban la búsqueda de un hombre el cual los vecinos decían que no había salido a tiempo", explicó Leandro Amado, portavoz de la institución.

Agregó que lamentablemente la persona fue localizada, pero ya no contaba con signos vitales. Presentaba quemaduras en un 100% de su cuerpo, por lo cual el personal a cargo de atender este caso les dio aviso a las autoridades para los trámites correspondientes.

CSJ abre recepción de expedientes para magistrados CC

Los interesados podrán presentar su papelería del 23 al 27 de febrero.

Incendio consume expendio de gas y varios locales en ruta al Atlántico

Un incendio de grandes proporciones se registró este lunes en un sector del kilómetro 49 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción del municipio de Sanarate, El Progreso. En el área hubo alta presencia de cuerpos de socorro que trabajaron para sofocar las llamas.

De acuerdo con la información compartida, por causas no establecidas se inició el fuego en un área donde se ubican varios negocios. El mismo consumió un expendio de gas y varios locales comerciales.

