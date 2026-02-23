Fallece una persona en incendio en zona 7: Últimas Noticias

Un incendio de grandes proporciones se registró durante horas de la madrugada de este lunes, 23 de febrero, en una vivienda ubicada en la 40 calle "G", segundo callejón de la colonia Amparo 2, zona 7 de la Ciudad de Guatemala. El saldo fue de una persona fallecida.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas con respecto a una emergencia ocurrida en ese sector, pues las columnas de humo eran evidentes desde los alrededores del inmueble incendiado.
Los cuerpos de socorro movilizaron de inmediato las motobombas y ambulancias para poder hacerle frente a este incidente, principalmente por el riesgo de que hubiera personas atrapadas y que el fuego se propagara a áreas aledañas.
Los técnicos en urgencias médicas llevaron a cabo las labores respectivas, atacando las llamas desde distintos puntos para poder controlarlas.
"El fuego fue extinguido en su totalidad, mientras que otro equipo de intervención rápida realizaban la búsqueda de un hombre el cual los vecinos decían que no había salido a tiempo", explicó Leandro Amado, portavoz de la institución.
Agregó que lamentablemente la persona fue localizada, pero ya no contaba con signos vitales. Presentaba quemaduras en un 100% de su cuerpo, por lo cual el personal a cargo de atender este caso les dio aviso a las autoridades para los trámites correspondientes.
