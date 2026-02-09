Comisión de Postulación inicia proceso para la elección Fiscal General

La Comisión de Postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030, realizó este lunes 9 de febrero su primera sesión en la que se discutieron normas internas para la elección de la terna de seis profesionales que será presentada al Presidente, Bernardo Arévalo para la elección del nuevo fiscal.
La Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General, eligió a Patricia Gámez, presidenta de la junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) como secretaria titular y a Luis Roberto Aragón Solé decano de la Universidad San Pablo, como secretario suplente.
También por unanimidad, se confirmó que la sede de la Comisión será la Sala de Vistas del Palacio de Justicia.
Impedimentos
Entre las aprobaciones del día destaca que cualquier persona individual o jurídica podrá presentar ante la Secretaría de la Comisión, en la recepción habilitada para el efecto, todos aquellos señalamientos que den lugar a impedimentos contra los aspirantes.
No se admitirán señalamientos anónimos; no podrán fundamentarse en señalamientos políticos, tampoco podrán fundamentarse en denuncias, demandas o procedimientos en trámite que tengan los aspirantes en su contra en los tribunales de justicia o en la vía administrativa, si sobre los mismos aún no existe una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada o resolución definitiva no pendiente de recurso o notificación alguna.
Por mayoría se aprobó la adición de un artículo, en el que se estableció que las organizaciones de sociedad civil o cualquier otro interesado puede solicitar una audiencia pública a los integrantes de la Comisión.
Cronograma
La Comisión también discutió el cronograma de trabajo de la comisión, en la propuesta se establece que del 12 al 18 de febrero se estarían recibiendo los expedientes.
Los postulantes podrán presentar sus pruebas de descargo el 19, 20, 23, 24 y 25 de marzo. Se traslada para el 26 y 27 la realización de las pruebas psicométricas y el mismo 26 de marzo se conocerán las pruebas de descargo.
En la misma se programa para el 20 de abril la sesión en la cual se integrará la nómina de seis candidatos que será enviada al presidente Bernardo Arévalo.
Los comisionados también reformaron por mayoría también el artículo 1, y se estableció que el día de la votación para la integración de la nómina de candidatos, no se permita el uso de teléfonos celulares durante el proceso.
La función de la Comisión es convocar a los profesionales interesados en suceder en el cargo a la fiscal general, Consuelo Porras, quien ha estado al frente del Ministerio Público desde 2018, ya que fue reelecta en 2022 para continuar ejerciendo. El período de la funcionaria concluye el 16 de mayo de 2026, por lo que el nuevo jefe de esa entidad deberá tomar posesión al siguiente día.
Después de recibir los expedientes de los aspirantes, la postuladora deberá aplicar los procesos respectivos de evaluación para seleccionar a seis candidatos que serán parte de la lista que será remitida al gobernante. El plazo para completar este trabajo concluye 15 días antes del vencimiento del fin de la gestión de la actual fiscal.
El jefe del Ministerio Público es el Fiscal General y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Entre los requisitos que debe cumplir, se incluye ser abogado colegiado y tener las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Con información de Omar Solís y Ángel Oliva, Emisoras Unidas, 89.7*