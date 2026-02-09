 Misión OEA en Guatemala se pronuncia sobre postulación de Porras
La Misión señaló que toda designación debe descansar en órganos electores regularmente integrados, con procedimientos transparentes.

La fiscal general, Consuelo Porras, se postuló para integrar la Corte de Constitucionalidad., Usac
La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala informó este lunes 9 de febrero que da seguimiento a la postulación de la fiscal general del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, quien presentó su expediente para optar a magistrada titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) en representación del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

"Toda designación debe descansar en órganos electores regularmente integrados, con procedimientos transparentes y criterios objetivos que refuercen su legitimidad. La Misión ha señalado reiteradamente que la regularización y renovación oportuna del CSU de la USAC es indispensable para preservar la legalidad, legitimidad y certeza jurídica de la designación que le corresponde ante la CC.", indicó la OEA en un comunicado. 

La Misión señaló que mientras persista el incumplimiento de la sentencia de la CC que ordena renovar al CSU, cualquier designación que realice ese órgano se desarrolla en un escenario cuestionado que posteriormente puede causar impugnaciones y tensiones constitucionales.

La Misión recordó que los procesos de designación de magistradas y magistrados constitucionales deben regirse por criterios de idoneidad, probidad, independencia e integridad, así como por una evaluación pública, objetiva y transparente de las trayectorias y antecedentes de las personas postuladas.

En particular, dicha evaluación debe considerar información pertinente y verificable sobre la conducta funcional previa, el respeto a los derechos humanos y las garantías fundamentales y el impacto institucional para la democracia de las decisiones adoptadas en el ejercicio de cargos públicos.

Postulación 

Porras, sancionada por corrupción por los Estados Unidos de América y la Unión Europea, presentó este viernes 6 de febrero su expediente para participar en el proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) por parte del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Esa casa de estudios confirmó que, en horas de la mañana, la profesional acudió a la sede de la Secretaría General de la referida casa de estudios para entregar su papelería y poder ser tomada en cuenta para integrar el alto tribunal constitucional en el período 2026-2031.

La gestión de Porras ha estado rodeada de fuertes cuestionamientos nacionales e internacionales por presuntos actos de corrupción, por encabezar una ofensiva judicial contra fiscales, jueces, periodistas y defensores de derechos humanos, y por su papel en los intentos de bloquear la candidatura y posterior investidura del actual presidente del país, Bernardo Arévalo de León.

Segunda vuelta: CC confirma que solo abogados podrán votar para elegir magistrados

La Corte de Constitucionalidad declaró sin lugar las acciones planteadas en contra del amparo que dejó fuera a los profesionales de ciencias afines de la elección de magistrados por parte del CANG.

Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*

