 Segunda vuelta CANG: Solo abogados pueden participar
Nacionales

Segunda vuelta: CC confirma que solo abogados podrán votar para elegir magistrados

La Corte de Constitucionalidad declaró sin lugar las acciones planteadas en contra del amparo que dejó fuera a los profesionales de ciencias afines de la elección de magistrados por parte del CANG.

Elecciones del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) para designar a sus representanes ante postuladora del TSE., Omar Solís/Emisoras Unidas
Elecciones del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) para designar a sus representanes ante postuladora del TSE. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El pleno de la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar las acciones planteadas en contra del amparo que dejó fuera a los profesionales de ciencias afines del proceso de votaciones para elegir a magistrados de ese tribunal por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

Según la resolución de la que se obtuvo información este lunes, con esa decisión de los magistrados constitucionales se confirma que en la segunda vuelta tampoco podrán participar los colegiados que no tengan título de "abogados".

La próxima jornada de votaciones está programada para el jueves, 12 de febrero. Durante la misma, los profesionales del derecho elegirán a un magistrado titular y un suplente ante el máximo tribunal constitucional.

Los candidatos que pasaron a segunda vuelta, tras la jornada de votaciones de la semana pasada, son: Astrid Jeannette Lemus Rodríguez y Carlos Estuardo Gálvez Barrios, para magistrado titular; y Luis Fernando Bermejo Quiñónez y Melvin Giovanni Portillo Arévalo, para suplente.

Amparo ordena al CANG modificar convocatoria para elección de magistrado de CC

La Sala Sexta otorgó un amparo para que únicamente los profesionales con título de “abogados” puedan votar.

Acciones legales en el marco de votaciones del CANG

El Colegio de Abogados y Notarios llevó a cabo el pasado 4 de febrero la primera vuelta del proceso de votaciones para la elección de magistrado titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad para el período 2026-2031. Las urnas fueron habilitadas a partir de las 08:00 horas.

La jornada estuvo precedida por una serie de acciones legales que llevaron a que incluso se tuviera que modificar la convocatoria que ya se había realizado, pues la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo otorgó un amparo para dejar fuera de las votaciones a los profesionales de ciencias afines.

Tras presentar acciones, pero no obtener respuestas favorables para que se mantuviera sin cambios esta elección, la junta directiva 2025-2027 del CANG le dio cumplimiento a la referida resolución y convocó únicamente a los profesionales del derecho.

En el diario oficial fue publicado un aviso donde se detallaba que en atención al punto tercero del acta número 07-2026 de la sesión extraordinaria celebrada el 3 de febrero del año 2026, se comunicaba que, por orden de la Sala Sexta, se modificó. Los mismos cambios están vigentes para la nueva jornada de elecciones.

Organizaciones nacionales e internacionales han señalado que esta decisión, avalada por la CC, contraviene las leyes vigentes al dejar fuera a los profesionales que también están agremiados al CANG.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

