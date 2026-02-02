Amparo ordena al CANG modificar convocatoria para CC

La Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo otorgó este lunes un amparo provisional al abogado Diego Sagastume Vidaurre y le ordenó a la junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) que modifique la convocatoria a elecciones para magistrados de Corte de Constitucionalidad (CC).
De acuerdo con la resolución, en un plazo de seis horas se deberá dejar establecido que en el proceso que se desarrollará esta semana quedan fuera de la votación los profesionales de ciencias afines y solo podrán participar quienes cuentan con título de "abogados".
En la resolución se indica que los magistrados Irma Sosa, Roberto Morales y Caren Guzmán consideraron que la literal "E" del artículo 269 de la Constitución Política de la República Guatemala, que define la integración de la CC, indica que el magistrado titular y suplente electo por el CANG debe ser designado por la asamblea de Colegio de Abogados.
En ese sentido, los togados consideraron que el referido párrafo delimita exclusivamente a los abogados y la convocatoria debería ser únicamente para los profesionales del derecho agremiados al referido colegio profesional, excluyendo a las profesiones afines.
En consecuencia, al otorgar el amparo la sala emplazó al CANG para modificar la convocatoria y también le ordenó que, en un plazo de 24 horas, informe sobre el cumplimiento de lo resuelto, bajo la advertencia que de no acatarse la resolución podrían existir acciones legales contra la junta directiva de esa entidad.
Por su parte, el abogado Erick Castillo, candidato a magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, acudió hoy a esa sede e indicó: "Presenté en la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo y ahora en la CC una cuarta acción. Esto, para que se respete el derecho a elegir que le corresponde a las ciencias afines".
Otras acciones legales en torno a elección del CANG
El pleno de la CC tiene previsto conocer mañana los dos amparos interpuestos en contra de la convocatoria realizada por el Colegio de Abogados. Con estas acciones se busca que los profesionales de ciencias afines no participen en el proceso de elección de magistrados constitucionales.
Según lo publicado en el portal web del alto tribunal constitucional, la convocatoria fue hecha por la presidenta Leyla Lemus, en atención a lo solicitado el 30 de enero por los magistrados Roberto Molina, Dina Ochoa y Claudia Paniagua.
Durante la sesión que se desarrollará de manera virtual este martes, a las 10:00 horas, se conocerán los amparos presentados por Lesbia Amézquita, Efrén Sandoval y Raúl Falla, en los que se busca que solo los abogados activos puedan votar para designar a las autoridades de la CC.
La presidenta del CANG, Patricia Gámez, acudió este lunes 2 de febrero a la Corte de Constitucionalidad para presentar dos memoriales en los que pidió que tres funcionarios no conozcan los amparos presentados contra la convocatoria para elegir a los magistrados. De acuerdo con la profesional, Molina, Ochoa y Paniagua en un documento enviado a Lemus habrían externado opinión dentro del trámite de los amparos, por lo que consideró que se compromete la transparencia que se le exige a un funcionario.
"La solicitud es el apartamiento de estos magistrados obedece a la circulación pública de un oficio en donde ellos habrían externado opinión relacionada a la tramitación de dos amparos planteados ante la alta corte y compromete la independencia e imparcialidad", puntualizó.
* Con información de Omar Solís y Ángel Oliva, Emisoras Unidas.