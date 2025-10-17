Colegio de Abogados se pronuncia sobre CSJ y Congreso

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) manifestó su profunda preocupación por recientes acciones de la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República, por considerar que se vulnera el orden constitucional y la independencia de los poderes del Estado.
El gremio denuncia la creación e integración irregular de nuevas Salas de Apelaciones con "magistrados titulares provisionales", figura que califica de inexistente y contraria al proceso de postulación y elección.
Paralelamente, advierte que el Congreso desconoció de forma indebida el veto presidencial al Decreto 7-2025, debilitando el sistema de frenos y contrapesos.
Ante este panorama, el CANG hizo un llamamiento urgente a la Corte de Constitucionalidad para que ejerza su rol de garante constitucional y corrija los actos que socavan la supremacía de la ley.