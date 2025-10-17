 Colegio de Abogados se pronuncia sobre CSJ y Congreso
Nacionales

Colegio de Abogados señala procedimientos contrarios al orden constitucional

El CANG se mostró preocupado por las recientes acciones de la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República.

El viernes 14 de febrero de 2025 se realizaron las elecciones de Junta Directiva y Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), con dos planillas, de 11 que participaron. / FOTO: CANG.

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) manifestó su profunda preocupación por recientes acciones de la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República, por considerar que se vulnera el orden constitucional y la independencia de los poderes del Estado.

El gremio denuncia la creación e integración irregular de nuevas Salas de Apelaciones con "magistrados titulares provisionales", figura que califica de inexistente y contraria al proceso de postulación y elección.

Paralelamente, advierte que el Congreso desconoció de forma indebida el veto presidencial al Decreto 7-2025, debilitando el sistema de frenos y contrapesos.

Ante este panorama, el CANG hizo un llamamiento urgente a la Corte de Constitucionalidad para que ejerza su rol de garante constitucional y corrija los actos que socavan la supremacía de la ley.

