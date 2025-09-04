OJ: Magistrados de Salas fueron "electos legítimamente"

Las autoridades del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se pronunciaron este jueves 4 de septiembre, por medio de un comunicado, acerca de los nombramientos de magistrados para las nuevas Salas de Apelaciones.
La creación de las nuevas salas ha generado una serie de pronunciamientos y ha sido motivo de recursos legales, no en sí por su instalación, sino específicamente por el nombramiento de sus magistrados titulares y suplentes, pues se ha indicado que era un proceso que debía realizar el Legislativo.
Al respecto, el OJ señaló que los profesionales designados para estas salas fueron electos legítimamente por el Congreso de la República, a propuesta de la Comisión de Postulación y en estricto apego a lo establecido en los artículos 215 al 217 de la Constitución.
En este marco, enfatizó que le corresponde a ese organismo del Estado la adscripción de dichos funcionarios judiciales, en atención a las necesidades del servicio.
"La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 218, faculta a al Corte Suprema de Justicia para determinar el número de Salas de Apelaciones, así como su sede y jurisdicción", se lee en el comunicado.
OJ justifica creación de salas
El OJ agregó que la creación de Salas en los departamentos de El Progreso, Suchitepéquez, Totonicapán y en Coatepeque, Quetzaltenango, responde al objetivo de acercar la justicia a la población, reducir la carga laboral de los órganos jurisdiccionales y garantizar a los ciudadanos el derecho de acceso a la justicia pronta y cumplida, así como un debido proceso "sin retardos".
Destacó que, en el caso de El Progreso y Totonicapán, es la primera vez en la historia que se cuenta con Salas de Apelaciones en dichos territorios, lo cual constituye un hecho trascendental en beneficio de sus habitantes.
Asimismo, el organismo reafirmó su compromiso con la transparencia, legalidad y fortalecimiento del sistema de justicia.
Impugnan nombramientos de jueces sin aval del Congreso
El Consejo Nacional Empresarial (CNE) manifestó recientemente su preocupación ante los nombramientos de los magistrados titulares que tendrán a cargo las nuevas salas. Explicó que esto se dio a través de la selección entre funcionarios judiciales que actualmente ocupan el cargo de suplentes, electos previamente por el Congreso-
El CNE aclaró que, aunque la creación de nuevas salas y la distribución de magistrados titulares ya electos le corresponde a la CSJ, la designación de nuevos magistrados titulares y sus respectivos suplentes es una facultad exclusiva del Organismo Legislativo. Por ello, exhortó al pleno de la CSJ dar marcha atrás y "actuar de forma responsable".
Mientras tanto, un grupo de abogados guatemaltecos presentó el pasado 1 de septiembre un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por el "nombramiento unilateral" de jueces de salas de Apelaciones por la Corte Suprema de Justicia sin el aval del Congreso.
El grupo de juristas que presentó el recurso legal está encabezado por el abogado Edgar Ortiz, experto en derecho constitucional, quien explicó que, de acuerdo con la legislación guatemalteca, la Corte está facultada para crear nuevas Salas de Apelaciones, pero la integración de las mismas es potestad del Congreso.
"Pedimos que se proteja la Constitución", afirmó Ortiz, quien recordó que "le corresponde al Congreso nombrar" a los jueces respectivos.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7