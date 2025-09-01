 Impugnan nombramiento de jueces sin aval del Congreso
Nacionales

Abogados accionan contra nombramientos de jueces sin aval del Congreso

Los profesionales argumentaron que existe una invasión a las funciones constitucionales del Legislativo tras los nombramientos por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Compartir:
CSJ-Corte-Suprema-de-Justicia-Torre-de-tribunales-Palacio-de-Justicia-2.jpeg,
CSJ-Corte-Suprema-de-Justicia-Torre-de-tribunales-Palacio-de-Justicia-2.jpeg / FOTO:

Un grupo de abogados guatemaltecos presentó este lunes 1 de septiembre un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal del país, por el nombramiento unilateral de jueces de salas de Apelaciones por la Corte Suprema de Justicia sin el aval del Congreso.

El grupo de juristas que presentó el recurso legal está encabezado por el abogado Edgar Ortiz, experto en derecho constitucional, quien explicó a periodistas que lo que se pretende con esta acción es el respeto a la ley.

De acuerdo con la legislación guatemalteca, la Corte Suprema de Justicia está facultada para crear nuevas Salas de Apelaciones, pero la integración de las mismas es potestad del Congreso.

"Pedimos que se proteja la Constitución", afirmó Ortiz, quien recordó que "le corresponde al Congreso nombrar" a los jueces respectivos.

De igual manera, el abogado señaló que existe una invasión a las funciones constitucionales del Organismo Legislativo tras los nombramientos por parte de la Corte Suprema de Justicia.

"Ahí entra en juego la Ley de la Carrera Judicial, en su artículo 6, párrafo B, y el artículo 23, que dice claramente que cuando exista una vacante en la Corte de Apelaciones, el Consejo de la Carrera Judicial debe informarle al Congreso, para que sea este el que designe a los magistrados", reiteró Ortiz.

Nombramientos de magistrados de salas

La aprobación de las 18 nuevas Salas de Apelaciones fue oficializada este mes por la Corte Suprema de Justicia, quien designó a sus respectivos jueces (tres magistrados titulares y dos suplentes), lo que implica la elección de 20 magistrados sin el aval del Congreso.

En octubre de 2024, los 160 diputados que componen el Congreso designaron a alrededor de 200 jueces de Salas de Apelaciones, como establece la ley.

Desde hace varios años, diversas organizaciones sociales y de derechos humanos de la sociedad civil guatemalteca han denunciado un proceso sistemático de cooptación del sistema de justicia, con el fin de perpetuar la corrupción y la impunidad.

Consejo Empresarial exhorta a CSJ a dar marcha atrás con nombramiento de magistrados

El CNE manifestó que la designación de nuevos magistrados titulares y suplentes de salas le corresponde al Congreso.

En Portada

Ordenan investigar al líder magisterial Joviel Acevedot
Nacionales

Ordenan investigar al líder magisterial Joviel Acevedo

03:53 PM, Sep 01
San Marcos: Cuatro muertos durante asalto a vehículo de transporte de valorest
Nacionales

San Marcos: Cuatro muertos durante asalto a vehículo de transporte de valores

04:32 PM, Sep 01
El Salvador llega a Guatemala con la intención de dar la sorpresat
Deportes

El Salvador llega a Guatemala con la intención de dar la sorpresa

04:55 PM, Sep 01
Nivian Jiménez, la cantante y aeromoza que se convierte en la nueva Señorita Quetzaltenango t
Farándula

Nivian Jiménez, la cantante y aeromoza que se convierte en la nueva Señorita Quetzaltenango

02:33 PM, Sep 01

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaFutbol GuatemaltecoCopa CentroamericanaEE.UU.SeguridadLiga NacionalSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos