 Consejo Empresarial pide anular nombramientos de magistrados
Nacionales

Consejo Empresarial exhorta a CSJ a dar marcha atrás con nombramiento de magistrados

El CNE manifestó que la designación de nuevos magistrados titulares y suplentes de salas le corresponde al Congreso.

CSJ-OJ-Palacio-Judicial.png,
CSJ-OJ-Palacio-Judicial.png / FOTO:

Debido a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) creará nuevas Salas de Apelaciones, las cuales serán distribuidas en todo el territorio nacional, el Consejo Nacional Empresarial (CNE) manifestó su preocupación ante los nombramientos de los magistrados titulares que tendrán a cargo estas sedes.

Por medio de un comunicado, manifestó "su profunda preocupación" por la decisión tomada por el pleno de la CSJ en designar a los magistrados titulares para integrar estas nuevas salas. Explicó que esto se dio a través de la selección entre funcionarios judiciales que actualmente ocupan el cargo de suplentes, electos previamente por el Congreso de la República.

El CNE aclaró que, aunque la creación de nuevas salas y la distribución de magistrados titulares ya electos le corresponde a la CSJ, la designación de nuevos magistrados titulares y sus respectivos suplentes es una facultad exclusiva del Organismo Legislativo.

En ese contexto, exhortó al pleno de la Corte Suprema de Justicia a dar marcha tras y "actuar de forma responsable, transparente y con irrestricto apego a los procesos establecidos por la Constitución Política de la República, la Ley del OJ y la Ley de la Carrera Judicial para el nombramiento de magistrados".

Juzgado y tribunal de extorsión quedan instalados en la zona , a pesar de rechazo

El Juzgado de Primera Instancia Penal y el Tribunal de Sentencia Penal Especializados en delitos de extorsión quedaron instalados en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala e iniciaron funciones a mediados de agosto de este año.

El nuevo edificio del Organismo Judicial (OJ) se encuentra ubicado en la 4ª avenida 13-16 del referido sector, donde en las últimas semanas se mantuvieron en desarrollo los procesos para poder habilitar los ambientes necesarios.

Según la información compartida, se decidió este traslado para liberar espacio en los niveles 3, 5 y 6 de la Torre de Tribunales, pues se aglomeraba gran cantidad de personas. Sin embargo, su traslado ha generado rechazo de parte del sector empresarial y vecinos.

El pasado 23 de julio, la Cámara de Comercio emitió un comunicado en el que manifestó su profunda preocupación ante la decisión del OJ y señaló que se trataba de una expresión de empresas y sus colaboradores que desarrollan actividades productivas en esa parte de la Ciudad de Guatemala.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

