Concluye recepción de expedientes de aspirantes a Fiscal General

La tarde de este viernes, 20 de febrero, concluyó la fase de recepción de expedientes de aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030. La presencia de profesionales que buscan ocupar el cargo e incrementó, en comparación con la asistencia que se observó en días anteriores.
En total la comisión recibió 59 expedientes, durante la semana de recepción no se registró ningún incidente, detalló Patricia Gámez, secretaria titular de la Comisión de la Comisión de Postulación para la elección de fiscal general.
Entre los últimos aspirantes que presentaron su documentación destacó el actual ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda y el Procurador General de la Nación, Julio Saavedra.
También presentaron su documentación, el exdiputado, Fernando Linares Beltranena.
Aspirantes
1 Mynor Hernandez
2 Wafred Rodriguez
3 Juan Luis Polanco Santizo
4 Walter Brenner Vasquez
5 Gabriel Estuardo García Luna
6 Henry Alejandro Elías Wilson
7 Brenner Israel Ronaldo Lopez De León
8 Marco Antonio Cortés
9 Edgar Miguel Morales
10 Maynor Eduardo Gonzales
11 Marlon Orlando Odoñez Cordón.
12 Jaime Leonardo Tecú
13 Blanca Odilia Alfaro Guerra
14 Gladys Verónica Ponce Mejicanos
15 Zoila Tatiana Morales Validizon
16 Paolo Rubén Similox Valiente
17 Néctor Guilevaldo de León
18 Carlos Alberto García
19 Sully Claudette Merlos Moya
20 Shayne Ochaeta Argueta
21 Ana Karina Méndez Vielman
22 Jose Manuel Quinto*
23 Abdi Ariel Guerra Guzmán
24 Carlos Humberto Rivera Carrillo
25 Wlber Gerardo Enríquez Jocol
26 Lissete Gramajo Trampe
27 Lissy Cristina Guerra Aguirre
28 Brenda Dery Muñoz Sánchez
29 Raúl López *
30 Amilcar Enrique Colindres Hernández
31 Esteban Emanuel Celada Flores
32 Irma Elizabeth Palencia Orellana
33 Eric Osberto López
34 Sandra Acan
35 Evelin Castillo*
36 Oscar Davila
37 Roberto Manuel Angel Flores Rivera
38 Nicolás Cuxil Güitz
39 Cesar Augusto Ávila Aparicio
40 Hugo Alfredo Bautista
41 Walter Paulino Jimenez Texaj
42 Mario David Aguilar Mijangos
43 Ronalth Ivan Ochaeta Argueta
44 Mario René Espinoza Palacios
45 Silvia Lucrecia Villalta Martínez
46 Fernando Linares Belteanena
47 Julio Rivera Clavería
48 César Isaac Payes Reyes
49 Edgar Antonio Raymundo García
50 Elíseo Quiñonez
51 Yasly Osmin Pastora Gutierrez
52 Eduar Rosalío Gómez García
53 Alida Vicente
54 Miguel Estuardo Ávila
55 Thomas Ramírez López
56 Marco Antonio Villeda
57 Beyla Adaly Xiomara Estrada
58 Ricardo Anibal Guzmán Loyo
59 Julio Saavedra
A las 18:55 horas se selló la última caja de resguardo de documentos, marcando el fin de la entrega de postulaciones. Los expedientes ahora serán revisados por la Comisión de Postulación, la próxima semana.
Elección de fiscal general
La actual jefa del MP, Consuelo Porras, fue designada inicialmente en 2018 por el presidente en aquel momento, Jimmy Morales (2016-2020), y ratificada en 2022 por Alejandro Giammattei (2020-2024), por lo que cumplirá en mayo su período reglamentario.
El nuevo fiscal general será elegido por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, de un listado de seis candidatos, como establece la ley del país.
Dicho listado será determinado por una comisión de postulación, conformada por el presidente del Organismo Judicial, la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país.
La designación en el cargo será a partir del próximo 17 de mayo y tendrá una validez por cuatro años, hasta la misma fecha en 2030.
Con información de Omar Solís y Ángel Oliva, Emisoras Unidas, 89.7*