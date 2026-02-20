 Concluye recepción de expedientes de aspirantes a Fiscal General
Nacionales

Concluye recepción de expedientes de aspirantes a Fiscal General

La Comisión de postulación recibió 59 expedientes de profesionales que aspiran a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030.

Durante la tarde se registró una alta afluencia de aspirantes a Fiscal General., Foto Omar Solís
Durante la tarde se registró una alta afluencia de aspirantes a Fiscal General. / FOTO: Foto Omar Solís

La tarde de  este viernes, 20 de febrero, concluyó la fase de recepción de expedientes de aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030. La presencia de profesionales que buscan ocupar el cargo e incrementó, en comparación con la asistencia que se observó en días anteriores.

En total la comisión recibió 59 expedientes, durante la semana de recepción no se registró ningún incidente, detalló Patricia Gámez, secretaria titular de la Comisión de la Comisión de Postulación para la elección de fiscal general.

Entre los últimos aspirantes que presentaron su documentación destacó el actual ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda y el Procurador General de la Nación, Julio Saavedra.

También presentaron su documentación, el exdiputado, Fernando Linares Beltranena. 

Aspirantes

1 Mynor Hernandez

2 Wafred Rodriguez

3 Juan Luis Polanco Santizo

4 Walter Brenner Vasquez

5 Gabriel Estuardo García Luna

6 Henry Alejandro Elías Wilson

7 Brenner Israel Ronaldo Lopez De León

8 Marco Antonio Cortés

9 Edgar Miguel Morales

10 Maynor Eduardo Gonzales

11 Marlon Orlando Odoñez Cordón.

12 Jaime Leonardo Tecú

13 Blanca Odilia Alfaro Guerra

14 Gladys Verónica Ponce Mejicanos

15 Zoila Tatiana Morales Validizon

16 Paolo Rubén Similox Valiente

17 Néctor Guilevaldo de León

18 Carlos Alberto García

19 Sully Claudette Merlos Moya

20 Shayne Ochaeta Argueta

21 Ana Karina Méndez Vielman

22 Jose Manuel Quinto*

23 Abdi Ariel Guerra Guzmán

24 Carlos Humberto Rivera Carrillo

25 Wlber Gerardo Enríquez Jocol

26 Lissete Gramajo Trampe

27 Lissy Cristina Guerra Aguirre

28 Brenda Dery Muñoz Sánchez

29 Raúl López *

30 Amilcar Enrique Colindres Hernández

31 Esteban Emanuel Celada Flores

32 Irma Elizabeth Palencia Orellana

33 Eric Osberto López

34 Sandra Acan

35 Evelin Castillo*

36 Oscar Davila

37 Roberto Manuel Angel Flores Rivera

38 Nicolás Cuxil Güitz

39 Cesar Augusto Ávila Aparicio

40 Hugo Alfredo Bautista

41 Walter Paulino Jimenez Texaj

42 Mario David Aguilar Mijangos

43 Ronalth Ivan Ochaeta Argueta

44 Mario René Espinoza Palacios

45 Silvia Lucrecia Villalta Martínez

46 Fernando Linares Belteanena

47 Julio Rivera Clavería

48 César Isaac Payes Reyes

49 Edgar Antonio Raymundo García

50 Elíseo Quiñonez

51 Yasly Osmin Pastora Gutierrez

52 Eduar Rosalío Gómez García

53 Alida Vicente

54 Miguel Estuardo Ávila

55 Thomas Ramírez López

56 Marco Antonio Villeda

57 Beyla Adaly Xiomara Estrada

58 Ricardo Anibal Guzmán Loyo

59 Julio Saavedra

A las 18:55 horas se selló la última caja de resguardo de documentos, marcando el fin de la entrega de postulaciones. Los expedientes ahora serán revisados por la Comisión de Postulación, la próxima semana.

Elección de fiscal general

La actual jefa del MP, Consuelo Porras, fue designada inicialmente en 2018 por el presidente en aquel momento, Jimmy Morales (2016-2020), y ratificada en 2022 por Alejandro Giammattei (2020-2024), por lo que cumplirá en mayo su período reglamentario.

El nuevo fiscal general será elegido por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, de un listado de seis candidatos, como establece la ley del país.

Dicho listado será determinado por una comisión de postulación, conformada por el presidente del Organismo Judicial, la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país.

La designación en el cargo será a partir del próximo 17 de mayo y tendrá una validez por cuatro años, hasta la misma fecha en 2030.

Elección del TSE, en medio de amparos y cuestionamientos por idoneidad de aspirantes incluidos en nómina

Uno de los recursos fue planteado por César López, aspirante a magistrado del Tribunal Supremo Electoral, quien busca que en la nómina sean incluidos los profesionales mejor calificados.

Con información de Omar Solís y Ángel Oliva, Emisoras Unidas, 89.7*

