Elección TSE, entre amparos y cuestionamientos sobre nómina

Diferentes recursos y pronunciamientos de rechazo han surgido luego de que durante la presente semana la comisión de postulación llevó a cabo la integración de la nómina final de 20 candidatos para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la trasladó al Congreso.
César López López, aspirante en este proceso y quien obtuvo 97 puntos al aplicarse la tabla de gradación, presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) con el que se busca que el listado quede conformado por los aspirantes mejor calificados.
Según informó el profesional del derecho, el alto tribunal constitucional le dio trámite al amparo y fijó un plazo de 48 horas al Organismo Legislativo para enviar un informe circunstanciado.
"Al ser evaluado fue uno de los que obtuvo la nota máxima, de 97 puntos, junto con dos compañeros. Lamentablemente, a la hora de que la comisión postuladora remitiera la nómina correspondiente yo fui excluido de los 20 nombres remitidos al Congreso para que puedan elegir a los próximos magistrados", dijo.
"Fue lamentable que la comisión no tomara en cuenta los méritos académicos y profesionales que ellos mismos ponderaron y calificaron. Es un absurdo pensar que ellos le ponen una nota al aspirante y luego no toman en cuenta esa nota", añadió el profesional.
Piden impugnar nómina
Acción Ciudadana presentó una solicitud formal ante el Congreso de la República para que impugne el listado de candidatos remitido por la comisión de postulación para integrar el Tribunal Supremo Electoral en el periodo 2026-2032.
De acuerdo con la organización, el Legislativo no debe verse obligado a elegir de una nómina que incluya perfiles que no cumplen con los estándares de idoneidad, honorabilidad y capacidad que exige la Constitución.
"La elección del TSE no es un trámite administrativo: es una decisión clave para la legitimidad del proceso electoral 2027 y para la confianza ciudadana en la democracia", enfatizó esta entidad.
Diputados buscan objetar nómina
Los legisladores del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) dieron a conocer que estarían presentando una impugnación en contra de la nómina de 20 candidatos para optar al cargo de magistrados del TSE. Sin embargo, esto no fue posible porque no pudieron localizar a la comisión postuladora que estuvo sosteniendo reuniones en la sede del Congreso.
Según explicaron los parlamentarios José Chic, Jairo Flores y Orlando Blanco durante una conferencia de prensa, la acción buscaba que el proceso de elección retrocediera hasta la fase de votación, pues en su opinión no se realizó una "revisión exhaustiva" ni una "votación adecuada" de los criterios de idoneidad de los aspirantes.
Señalaron que la postuladora se disolvió hace 48 horas, basándose en el Artículo 141 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, literal "G", por lo que no pudieron hacer la impugnación respectiva. Y, ante esta situación, indicaron que se levantó un acta notarial por considerar que "ilegalmente" los comisionados tomaron la decisión de ya no mantener instalada esta instancia.
"Quiero dejar algo muy claro, aquí ya no es responsabilidad del Congreso. Ese listado de 20 candidatos es responsabilidad de la Comisión de Postulación porque ellos eran el filtro y debieron haber calificado y entrado a conocer la idoneidad y el tema de las tachas", puntualizó Chic.
* Con información de Omar Solís, Ángel Oliva y Dayana Rashón, Emisoras Unidas.