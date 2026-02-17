 Elección TSE: Postuladora integra nómina final de candidatos
Elección TSE: Postuladora integra nómina final de candidatos

El listado de 20 candidatos que será trasladado al Congreso quedó definido en la sesión de esta mañana.

Reunión de la comisión de postulación para elección de magistrados del TSE, el martes 17 de febrero de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
Reunión de la comisión de postulación para elección de magistrados del TSE, el martes 17 de febrero de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La comisión de postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) llevó a cabo este martes, 17 de febrero, el proceso para la elaboración de la nómina final de 20 candidatos que será trasladada al Congreso de la República para llevar a cabo la elección de las autoridades que estarán en funciones en el periodo 2026-2032.

La reunión, que se realiza en la sede del Legislativo, se inició con más de dos horas de retraso debido a que tres de los integrantes de la comisión no se habían presentado. Entre los ausentes se mencionó a Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), quien preside esta instancia.

Antes de comenzar la votación, los profesionales firmaron un acta en la que constaba que todos los aspirantes que se encontraban en esta fase y serían tomados en cuenta para la votación que permitiría integrar el listado final de candidatos contaban con los aspectos de idoneidad, capacidad y reconocida honorabilidad que exige la ley.

Posteriormente, se avanzó a la fase en la que, de manera individual, se analizó la situación de los aspirantes y se votó. Con tres comisionados a favor, quedaban incluidos en la nómina.

Esta votación se llevó a cabo frente a representantes de sociedad civil que en las últimas semanas se han unido al proceso para poder fiscalizar cómo avanza la selección de los profesionales que podrían ser designados para dirigir el TSE en los próximos cinco años.

Nómina final

El listado que será trasladado al pleno del Congreso para elegir a las próximas autoridades electorales quedó conformado de la siguiente manera:

  1. Wilber Estuardo Castellanos Venegas
  2. Juan José Bolaños Mejía
  3. Mario Alexander Velásquez Pérez
  4. Lesther Castellanos Rodas
  5. José Luis de Jesús Samayoa
  6. Palacios Rafael Morales Solares
  7. Rosa Mariella Rivera
  8. Roberto Estuardo Morales Gómez
  9. Eva Marina Recinos Vásquez
  10. Selvin Guadalupe Guevara Farfán
  11. Francisco Javier Puac Choz
  12. Esmeralda Judith Orozco Navarro
  13. Giovanni Francisco Soto Santos
  14. Karin Virginia Romero Figueroa
  15. Quelvin Otoniel Jiménez Villalta
  16. Sergio Amadeo Pineda Castañeda
  17. Julio César Recinos Fabián
  18. Alfredo Skinner-Klee
  19. Joaquín Rodríguez Flores
  20. José Alberto Godínez Rodríguez.

