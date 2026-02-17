Elección TSE: Postuladora integra nómina final de candidatos

La comisión de postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) llevó a cabo este martes, 17 de febrero, el proceso para la elaboración de la nómina final de 20 candidatos que será trasladada al Congreso de la República para llevar a cabo la elección de las autoridades que estarán en funciones en el periodo 2026-2032.
La reunión, que se realiza en la sede del Legislativo, se inició con más de dos horas de retraso debido a que tres de los integrantes de la comisión no se habían presentado. Entre los ausentes se mencionó a Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), quien preside esta instancia.
Antes de comenzar la votación, los profesionales firmaron un acta en la que constaba que todos los aspirantes que se encontraban en esta fase y serían tomados en cuenta para la votación que permitiría integrar el listado final de candidatos contaban con los aspectos de idoneidad, capacidad y reconocida honorabilidad que exige la ley.
Posteriormente, se avanzó a la fase en la que, de manera individual, se analizó la situación de los aspirantes y se votó. Con tres comisionados a favor, quedaban incluidos en la nómina.
Esta votación se llevó a cabo frente a representantes de sociedad civil que en las últimas semanas se han unido al proceso para poder fiscalizar cómo avanza la selección de los profesionales que podrían ser designados para dirigir el TSE en los próximos cinco años.
Nómina final
El listado que será trasladado al pleno del Congreso para elegir a las próximas autoridades electorales quedó conformado de la siguiente manera:
- Wilber Estuardo Castellanos Venegas
- Juan José Bolaños Mejía
- Mario Alexander Velásquez Pérez
- Lesther Castellanos Rodas
- José Luis de Jesús Samayoa
- Palacios Rafael Morales Solares
- Rosa Mariella Rivera
- Roberto Estuardo Morales Gómez
- Eva Marina Recinos Vásquez
- Selvin Guadalupe Guevara Farfán
- Francisco Javier Puac Choz
- Esmeralda Judith Orozco Navarro
- Giovanni Francisco Soto Santos
- Karin Virginia Romero Figueroa
- Quelvin Otoniel Jiménez Villalta
- Sergio Amadeo Pineda Castañeda
- Julio César Recinos Fabián
- Alfredo Skinner-Klee
- Joaquín Rodríguez Flores
- José Alberto Godínez Rodríguez.