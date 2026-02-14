Postuladora deja fuera a 59 aspirantes a magistrados del TSE

La Comisión de Postulación para magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) concluyó, en horas de la noche, con el procedimiento de calificación de expedientes de aspirantes, informaron la mañana de este sábado (14/02/2026).
De esa cuenta, el ente informó que 119 de los 178 candidatos alcanzaron la nota mínima de 70 puntos que fue fijada por la postuladora. En consecuencia, 59 aspirantes quedaron fuera del proceso y el resto continuará en la carrera para llegar a la nómina que se está conformando.
Tras concluir con el procedimiento, se estableció que la comisión está convocada para el martes 17 de febrero de 2026, para votar y elegir a los 20 postulantes que integrarán la nómina que será entregada al Congreso de la República.
Previo a la calificación, la Postuladora evacuó los procedimientos de convocatoria a presentación de reparos en contra de los interesados. Después, quienes fueron aludidos presentaron pruebas de descargo, para continuar con el proceso de elección.