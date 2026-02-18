 CACIF y Embajada de EE. UU. se pronuncian por elección de TSE
Nacionales

CACIF y Embajada de EE. UU. se pronuncian por elección de TSE

"Las autoridades universitarias guatemaltecas abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes con sus selecciones para el TSE,", indicó la Embajada estadounidense.

Compartir:
Reunión de la comisión de postulación para elección de magistrados del TSE, el martes 17 de febrero de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
Reunión de la comisión de postulación para elección de magistrados del TSE, el martes 17 de febrero de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La Embajada de los Estados Unidos, en Guatemala se pronunció este miércoles 18 de febrero, luego que la comisión de postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) elaboró la nómina final de 20 candidatos que fue entregada al Congreso de la República

 "Las autoridades universitarias guatemaltecas abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes con sus selecciones para el TSE, priorizando sus propios intereses por encima del bienestar del país y de sus instituciones." indicó el Encargado de Negocios e dicha Embajada, John Barrett, a través de una publicación en X.

Depuración

Por su parte el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) hizo un llamado al Congreso de la República para que, en el marco de la elección de magistrados del TSE realice una depuración rigurosa dentro de la nómina remitida por la Comisión de Postulación.

"Es indispensable que los profesionales que resulten electos acrediten reconocida honorabilidad, independencia, idoneidad y capacidad técnica en materia electoral, asegurando que el Tribunal Supremo Electoral se mantenga plenamente libre de cualquier infiltración del crimen organizado o de intereses ilegales que puedan comprometer la integridad del proceso democrático.", indicó el sector empresarial. 

El CACIF reiteró además su compromiso con el Estado de Derecho y con procesos electorales confiables, transparentes y plenamente apegados al marco constitucional.

Nómina final

El listado, que posteriormente fue trasladado al pleno del Congreso para elegir a las próximas autoridades electorales, quedó conformado de la siguiente manera:

  1. Wilber Estuardo Castellanos Venegas
  2. Juan José Bolaños Mejía
  3. Mario Alexander Velásquez Pérez
  4. Lesther Castellanos Rodas
  5. José Luis de Jesús Samayoa
  6. Palacios Rafael Morales Solares
  7. Rosa Mariella Rivera
  8. Roberto Estuardo Morales Gómez
  9. Eva Marina Recinos Vásquez
  10. Selvin Guadalupe Guevara Farfán
  11. Francisco Javier Puac Choz
  12. Esmeralda Judith Orozco Navarro
  13. Giovanni Francisco Soto Santos
  14. Karin Virginia Romero Figueroa
  15. Quelvin Otoniel Jiménez Villalta
  16. Sergio Amadeo Pineda Castañeda
  17. Julio César Recinos Fabián
  18. Alfredo Skinner-Klee
  19. Joaquín Rodríguez Flores
  20. José Alberto Godínez Rodríguez

El portavoz de la comisión, Gregorio Saavedra, explicó que explicó que corresponderá al Congreso elegir, con al menos 107 votos, a los profesionales que serán nombrado como magistrados titulares y suplentes del TSE.

La OEA mantendrá vigilancia sobre la justicia en Guatemala ante “riesgos” de injerencia

La situación del país fue abordada durante una sesión del Consejo Permanente.

Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7

En Portada

Guatemaltecos reciben la imposición de la ceniza en el inicio de la Cuaresmat
Nacionales

Guatemaltecos reciben la imposición de la ceniza en el inicio de la Cuaresma

04:24 PM, Feb 18
PGN: Denuncia por posibles adopciones irregulares se realiza en defensa de la niñezt
Nacionales

PGN: Denuncia por posibles adopciones irregulares se realiza en defensa de la niñez

04:45 PM, Feb 18
Cobán Imperial empata con Municipal y sigue de líder t
Deportes

Cobán Imperial empata con Municipal y sigue de líder

04:59 PM, Feb 18
Detienen a una adolescente therian por morder a varias personast
Tendencias

Detienen a una adolescente "therian" por morder a varias personas

03:04 PM, Feb 18

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaPNCredes socialesSeguridad vialSeguridadSuper BowlLiga NacionalEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos