CACIF y Embajada de EE. UU. se pronuncian por elección de TSE

La Embajada de los Estados Unidos, en Guatemala se pronunció este miércoles 18 de febrero, luego que la comisión de postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) elaboró la nómina final de 20 candidatos que fue entregada al Congreso de la República.
"Las autoridades universitarias guatemaltecas abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes con sus selecciones para el TSE, priorizando sus propios intereses por encima del bienestar del país y de sus instituciones." indicó el Encargado de Negocios e dicha Embajada, John Barrett, a través de una publicación en X.
Depuración
Por su parte el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) hizo un llamado al Congreso de la República para que, en el marco de la elección de magistrados del TSE realice una depuración rigurosa dentro de la nómina remitida por la Comisión de Postulación.
"Es indispensable que los profesionales que resulten electos acrediten reconocida honorabilidad, independencia, idoneidad y capacidad técnica en materia electoral, asegurando que el Tribunal Supremo Electoral se mantenga plenamente libre de cualquier infiltración del crimen organizado o de intereses ilegales que puedan comprometer la integridad del proceso democrático.", indicó el sector empresarial.
El CACIF reiteró además su compromiso con el Estado de Derecho y con procesos electorales confiables, transparentes y plenamente apegados al marco constitucional.
Nómina final
El listado, que posteriormente fue trasladado al pleno del Congreso para elegir a las próximas autoridades electorales, quedó conformado de la siguiente manera:
- Wilber Estuardo Castellanos Venegas
- Juan José Bolaños Mejía
- Mario Alexander Velásquez Pérez
- Lesther Castellanos Rodas
- José Luis de Jesús Samayoa
- Palacios Rafael Morales Solares
- Rosa Mariella Rivera
- Roberto Estuardo Morales Gómez
- Eva Marina Recinos Vásquez
- Selvin Guadalupe Guevara Farfán
- Francisco Javier Puac Choz
- Esmeralda Judith Orozco Navarro
- Giovanni Francisco Soto Santos
- Karin Virginia Romero Figueroa
- Quelvin Otoniel Jiménez Villalta
- Sergio Amadeo Pineda Castañeda
- Julio César Recinos Fabián
- Alfredo Skinner-Klee
- Joaquín Rodríguez Flores
- José Alberto Godínez Rodríguez
El portavoz de la comisión, Gregorio Saavedra, explicó que explicó que corresponderá al Congreso elegir, con al menos 107 votos, a los profesionales que serán nombrado como magistrados titulares y suplentes del TSE.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7