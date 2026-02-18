 OEA vigilará renovación de altas cortes en Guatemala
Nacionales

La OEA mantendrá vigilancia sobre la justicia en Guatemala ante "riesgos" de injerencia

La situación del país fue abordada durante una sesión del Consejo Permanente.

El Consejo Permanente de la OEA se reunió para analizar amenazas al orden constitucional en Guatemala.
El Consejo Permanente de la OEA se reunió para analizar amenazas al orden constitucional en Guatemala. / FOTO: OEA

La Organización de Estados Americanos (OEA) afirmó este miércoles que mantendrá una vigilancia estrecha sobre el proceso de renovación de las altas cortes en Guatemala, tras advertir de los intentos de instrumentalizar la justicia para interferir en las recientes elecciones gremiales de magistrados.

Durante una sesión del Consejo Permanente celebrada en Washington, el canciller guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, subrayó en una intervención virtual que el país vive un "momento decisivo para la consolidación democrática".

Así como que la presencia de la Misión Especial de la OEA es vital para la transparencia en la designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal del país.

La preocupación del organismo surge tras las denuncias de "intimidación" y allanamientos de la Fiscalía durante la elección de la semana pasada en el Colegio de Abogados y Notarios (CANG), donde resultó electa la abogada Astrid Lemus, quien es percibida por analistas como una figura comprometida con la lucha contra la impunidad.

Al respecto, la presidenta de ese colegio, Patricia Gámez, alertó también vía virtual sobre los "riesgos latentes de criminalización y de manipulación del sistema de justicia para afectar o entrapar estos procesos", calificando la vigilancia internacional como "clave y oportuna".

Por su parte, Lemus denunció que su elección "fue objeto de acciones espurias" que buscan socavar la voluntad gremial. "Existen actores que impiden o que pretenden impedir que asumamos el cargo para el que fuimos electos", sentenció la magistrada electa para el periodo 2026-2031.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, ratificó el compromiso de acompañamiento y advirtió que la transparencia es el único "antídoto a la captura antidemocrática de las instituciones".

En el cierre, el presidente del Consejo Permanente, Luis Ernesto Vargas, solicitó a la Misión Especial "mantener informado a este Consejo sobre los desarrollos pertinentes" ante la posible amenaza de una "alteración del orden constitucional".

Guatemala, procesos clave en 2026

Guatemala se encuentra actualmente en un proceso de selección de sus altas cortes y renovación de instituciones claves, que los observadores consideran trascendental para la lucha contra la corrupción y la estabilidad democrática.

Ante este escenario, el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León solicitó formalmente el año pasado el acompañamiento de la OEA para estas elecciones. Producto de esa petición, una Misión Especial del organismo regional permanece en territorio guatemalteco verificando el desarrollo de los procesos y el cumplimiento de los estándares internacionales de transparencia.

Este respaldo busca blindar el sistema judicial en un 2026 crítico para Guatemala, año en el que también deben renovarse las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Consejo Superior Universitario y la jefatura del Ministerio Público.

