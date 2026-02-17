OEA analizará amenazas al orden constitucional en Guatemala

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará este miércoles 18 de febrero, una reunión ordinaria en el que abordará la amenazas al orden constitucional en Guatemala.
La reunión ordinaria se celebrará a las 8:30 a.m. hora de Guatemala, en el que se tiene previsto analizar el orden constitucional en Guatemala, y recibir el informe de gestión del Secretario General.
La reunión se desarrollará en el salón Simón Bolívar en la sede de la OEA para tratar, dichos temas.
El pasado lunes 16 de febrero, el Presidente, Bernardo Arévalo, se reunió con miembros de la Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala.
El mandatario indicó que los intentos de sabotear procesos electorales son una grave preocupación."La visita de la misión de la OEA es importante porque apoya los esfuerzos ante los desafíos en la renovación del Sistema de Justicia.", manifestó Arévalo.
El presidente agregó que los ojos del mundo están sobre Guatemala. "Estemos unidos, atentos e informados, porque en este año crucial, el pueblo debe recuperar la justicia. Un país sin miedo es un país libre, y hacia ese país seguimos avanzando.", concluyó.