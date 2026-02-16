Arévalo se reúne con misión de la OEA que visita Guatemala

El Presidente, Bernardo Arévalo, informó que se reunió este lunes 16 de febrero con miembros de la Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala.
El mandatario indicó que los intentos de sabotear procesos electorales son una grave preocupación."La visita de la misión de la OEA es importante porque apoya los esfuerzos ante los desafíos en la renovación del Sistema de Justicia.", manifestó Arévalo.
El presidente agregó que los ojos del mundo están sobre Guatemala. "Estemos unidos, atentos e informados, porque en este año crucial, el pueblo debe recuperar la justicia. Un país sin miedo es un país libre, y hacia ese país seguimos avanzando.", concluyó.
Con anterioridad, el presidente resaltó que la visita de la misión de la OEA es una señal de que Guatemala "no retrocede y que la democracia se defiende con hechos y con la verdad".
Agregó que 2026 será un año decisivo porque el país debe elegir a nuevas autoridades en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP-Fiscalía) y la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGC).
"Cada uno de estos procesos debe celebrarse con integridad y con el acompañamiento de la comunidad internacional", expresó el mandatario guatemalteco.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7*