Juez practica exhibición personal a favor de presidenta del CANG, Patricia Gámez

Este lunes 16 de febrero, un juez de paz se presentó al módulo donde se reciben expedientes de aspirantes a Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP), para practicar una exhibición personal a favor de la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Patricia Gámez.
La acción fue planteada por varias personas, por los acontecimientos registrados el jueves 12 de febrero durante la segunda vuelta electoral para la elección de Magistrado Titular y Suplente de la Corte de Constitucionalidad y Tribunal Electoral del CANG.
CANG se pronuncia
Este día el CANG también se pronunció por la irrupción de personal del Ministerio Público (MP) dirigido por la Agente Fiscal Leonor Morales Lazo, con un gran despliegue de fuerza policial.
"Las diligencias se realizaron bajo el argumento de denuncias anónimas, sin que se brindara información al respecto, en el caso del centro de votación ubicado en Club La Aurora, la orden fue notificada al gerente del establecimiento, sin entrega de documentación a las autoridades del Colegio que estaban presentes", indica el CANG.
El allanamiento se prolongó hasta aproximadamente las 21:00 horas, tiempo en el que las autoridades ministeriales realizaron diversas actividades, entre ellas la incautación del teléfono celular del Presidente del Tribunal Electoral, Francis Peña, quien les refirió que era Magistrado de Corte de Apelaciones y como tal tenía derecho de antejuicio, circunstancia que también fue ignorada.
Además intentaron secuestrar el dispositivo móvil de Gámez y le realizaron un registro personal.
El CANG a través de un comunicado considera que el Ministerio Público debió corroborar la procedencia, así como razonar acerca de la intención y trascendencia de las denuncias presentadas, pudiendo requerir información por las vías institucionales correspondientes, en lugar de recurrir a diligencias intrusivas que generaron confusión e incertidumbre.
"El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, reitera la actitud de transparencia y rendición de cuentas, poniendo a disposición del ente fiscal, sin que para ello haya necesidad de orden judicial, la documentación relativa a la actividad electoral que pretende investigar, pudiendo requerir las copias que estime necesarias para evidenciar que se siguió el trámite ordinario y se actuó conforme a las circunstancias y marco normativo. En consecuencia, niega y rechaza cualquier señalamiento que pretenda desacreditar el proceso, la institucionalidad, el gremio profesional y las autoridades legítimamente constituidas.", indicó a través de un comunicado.
El CANG hizo un llamado a que toda actuación o intervención de la autoridad, se haga con estricto respeto a la legalidad, ponderando adecuadamente los derechos y garantías ciudadanas y los derechos de las personas.
Con información de Ángel Oliva y Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*