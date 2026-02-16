 Expertos alarmados por adopciones que vinculan a Porras
Nacionales

Expertos de ONU alarmados por caso de adopciones ilegales que vincula a Fiscal General

De acuerdo con la información surgida, durante 1982 la fiscal Consuelo Porras habría sido la "tutora legal" de los niños afectados.

Compartir:
La fiscal general, Consuelo Porras, en conferencia de prensa., Ministerio Público
La fiscal general, Consuelo Porras, en conferencia de prensa. / FOTO: Ministerio Público

Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron este lunes, 16 de febrero, su preocupación con respecto a un caso que surgió sobre adopciones ilegales en el que podría estar involucrada la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) de Guatemala, Consuelo Porras.

La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, compartió en sus redes sociales el pronunciamiento relacionado con el tema y señaló que los hechos irregulares se habrían dado entre los años 1968 y 1996.

Los afectados serían al menos 80 niños y niñas de los pueblos indígenas que fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales tras haber sido institucionalizados en el "Hogar Temporal Elisa Martínez" después de su captura y desaparición forzada.

De acuerdo con la información difundida, en los hechos supuestamente estuvieron involucrados funcionarios públicos, incluyendo a la ex directora/administradora de ese recinto, Consuelo Porras, quien habría sido la "tutora legal" de los niños desde el 21 de enero hasta el 30 de agosto de 1982.

La ONU recordó que las adopciones ilegales pueden ocurrir mediante una serie de actos ilícitos o prácticas ilegales, incluidos el fraude en la declaración de adoptabilidad, la falsificación de documentos oficiales, la coacción o la falta de consentimiento libre e informado de los padres biológicos, así como el beneficio financiero indebido para los intermediarios. Sin embargo, no se aclaró el papel que posiblemente tuvo la funcionaria guatemalteca.

Se informó que las y los expertos pidieron investigaciones independientes sobre las alegaciones de que en estos procesos de adopciones internacionales supuestamente participó la fiscal y, en general, sobre la situación que se dio en el marco de estos hechos.

Preocupación por supuesta participación de Porras

La relatora Satterthwaite aseguró en redes sociales:"Hoy, mis colegas y yo expresamos nuestra preocupación por la información recibida recientemente que vincula a la actual Fiscal General y Jefa del Ministerio Público de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta, con un proceso de adopciones ilegales".

Añadió que les alarma particularmente que no se haya llevado a cabo una investigación "pronta, exhaustiva, independiente e imparcial" sobre la presunta participación de autoridades estatales en estos procesos. Asimismo, que las personas afectadas por estas adopciones forzadas, según la información, no hayan recibido un reconocimiento ni reparaciones adecuadas.

Fiscal Consuelo Porras se postula para integrar la Corte de Constitucionalidad

La actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, presentó su expediente para ser considerada como candidata a magistrada de la CC en el proceso de elección en la Usac.

La experta añadió que los Estados tienen la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones relacionadas con adopciones ilegales y desapariciones forzadas. También de garantizar que las víctimas y sus familias ejerzan sus derechos de justicia y reparación. De igual forma, señaló que como expertos se mantienen en contacto con las autoridades guatemaltecas para darle seguimiento al tema.

De igual forma, recordó que Porras, cuya gestión al frente del Ministerio Público finaliza en mayo de 2026, está buscando posicionarse en la Corte de Constitucionalidad, a donde se postuló para ocupar una magistratura durante los próximos cinco años. En ese sentido, mencionó que quienes están a cargo del nombramiento judicial deben ejercer "cautela" ante lo que describió como "graves alegaciones".

En Portada

CSU elige a Julia Rivera y José Aguirre como magistrados titular y suplente de la CCt
Nacionales

CSU elige a Julia Rivera y José Aguirre como magistrados titular y suplente de la CC

02:13 PM, Feb 16
Claudia Paredes es electa presidenta del Organismo Judicialt
Nacionales

Claudia Paredes es electa presidenta del Organismo Judicial

10:19 AM, Feb 16
Capturan a exviceministro de Agricultura en operativo coordinado por FECIt
Nacionales

Capturan a exviceministro de Agricultura en operativo coordinado por FECI

11:54 AM, Feb 16
Hollywood despide a Robert Duvall, uno de los grandes actores del cine estadounidenset
Farándula

Hollywood despide a Robert Duvall, uno de los grandes actores del cine estadounidense

12:46 PM, Feb 16

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCSeguridadredes socialesLiga NacionalSuper BowlSeguridad vialReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos