 Relatora de ONU destaca la necesidad de un proceso electoral justo en Guatemala
Relatora de ONU destaca la necesidad de un proceso electoral justo en Guatemala

Margaret Satterthwaite se pronunció sobre la situación en Guatemala, tras la exclusión de profesionales de ciencias afines de votaciones en el CANG.

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, habla durante una rueda de prensa este viernes en Ciudad de Guatemala (Guatemala), EFE/ Mariano Macz
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, habla durante una rueda de prensa este viernes en Ciudad de Guatemala (Guatemala) / FOTO: EFE/ Mariano Macz

La Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, emitió un pronunciamiento relacionado con los procesos de elección de segundo grado que están en desarrollo en Guatemala.

Por medio de un mensaje difundido en redes sociales, señaló que hay "noticias preocupantes" en el país. Añadió que la Corte de Constitucionalidad (CC) ratificó la exclusión de profesionales de ciencias afines en las elecciones de magistraturas titular y suplente de la CC realizadas por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

"En un momento tan crucial para la justicia en Guatemala, las elecciones deben llevarse a cabo de manera justa, rigurosa, transparente y conforme al Estado de Derecho", expresó.

"Como dije en mi declaración de enero de este año, el país se encuentra en una coyuntura crucial con el presente proceso de nombramientos judiciales. El país debe tomar medidas decisivas para eliminar de una vez por todas la instrumentalización de su sistema de justicia. Guatemala debe evitar la repetición de situaciones pasadas", agregó.

